習近平出席深圳特區四十周年大會 提出十個堅持

廣東省深圳市14日上午舉行「深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會」，中共總書記習近平出席大會致詞提出十個堅持，這是深圳特區四十年來創新發展的寶貴經驗， 必須長期堅持不斷豐富與發展。

十個堅持依次是，一是必須堅持黨對經濟特區建設的領導，始終保持經濟特區建設正確方向。二是必須堅持和完善中國特色社會主義制度，通過改革實踐推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型。三是必須堅持發展是硬道理，堅持敢闖敢試、敢為人先，以思想破冰引領改革突圍。

四是必須堅持全方位對外開放，不斷提高「引進來」的吸引力和「走出去」的競爭力。五是必須堅持創新是第一動力，在全球科技革命和產業變革中贏得主動權。

六是必須堅持以人民為中心的發展思想，讓改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。七是必須堅持科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，使法治成為經濟特區發展的重要保障。八是必須踐行綠水青山就是金山銀山的理念，實現經濟社會和生態環境全面協調可持續發展。

九是必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。十是必須堅持在全國一盤棋中更好發揮經濟特區輻射帶動作用，為全國發展作出貢獻。

習近平指出，深圳地區生產總值從1980年的人民幣2.7億元增至2019年的人民幣2.7兆元，年均增長20.7%，經濟總量位居亞洲城市第五位，財政收入從不足人民幣1億元增加到人民幣9,424億元，實現了由一座落後的邊陲小鎮到具有全球影響力的國際化大都市的歷史性跨越。