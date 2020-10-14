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習近平：深圳堅守引進來走出去 積極吸引全球投資

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸國家主席習近平，14日在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上發表重要講話。圖/央視截圖
大陸國家主席習近平，14日在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上發表重要講話。圖/央視截圖

大陸國家主席習近平14日表示，深圳堅持實行「引進來」和「走出去」，積極利用國際國內兩個市場、兩種資源，積極吸引全球投資，實現由進出口貿易為主到全方位高水平對外開放的歷史性跨越。

習近平在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上發表重要講話指出，廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，深圳是改革開放後黨和人民一手締造的嶄新城市，深圳用40年時間走過國外一些國際化大都市上百年走完的歷程，是中國人民創造的世界發展史上的一個奇蹟。

習近平提到，40年來，深圳大力推進科技創新，地區生産總值從1980年的人民幣2.7億元，增至2019年的人民幣2.7兆元，財政收入從不足人民幣1億元，增加到人民幣9,424億元，實現由一座落後的邊陲小鎮，到具有全球影響力的國際化大都市的歷史性跨越。

習近平指出，深圳堅持解放思想、與時俱進，率先進行市場取向的經濟體制改革，首創1,000多項改革舉措，奏響實幹興邦的時代強音，實現由經濟體制改革到全面深化改革的歷史性跨越。

深圳 習近平 人民幣

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