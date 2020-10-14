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陸外長王毅：印太戰略 損害東亞和平與發展前景

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅（左）在吉隆玻，與馬來西亞外交部長希沙慕丁（右）。圖/大陸外交部官網
大陸國務委員兼外交部長王毅（左）在吉隆玻，與馬來西亞外交部長希沙慕丁（右）。圖/大陸外交部官網

大陸國務委員兼外交部王毅13日表示，美國所提出的印太戰略，違背東亞合作中的互利共贏精神，衝擊以東協為中心的區域合作架構，損害東亞和平與發展的前景，這一戰略本身就是巨大的安全隱患，如果強行推進，不僅是歷史的倒退，也將是危險的開端。

大陸外交部官網刊登王毅在吉隆玻，與馬來西亞外交部長希沙慕丁共同會見記者，王毅指出，印太戰略是以美日印澳四國機制為依託，企圖構建所謂印太版的新北約，這一戰略所鼓吹的是早已過時的冷戰思維，推行的是集團對抗和地緣博弈，維護的是美國的主導地位和霸權體系。

王毅強調，一個地區的前途命運應當由地區人民做主，東亞國家有權利實現自身的發展穩定，也有權利奉行獨立自主的外交政策。作為東亞重要一員，作為東協的好鄰居、好夥伴，大陸一直堅定支持東盟發展振興，堅定支持東盟在地區合作中的中心地位，堅定致力於東亞的和平穩定，大陸將繼續踐行親誠惠容的周邊外交理念，為東亞地區的持久和平和發展作出積極貢獻。

王毅 外交部 東協 馬來西亞

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