國台辦：民進黨綁架台灣民眾 損害兩岸同胞利益

兩岸關係形勢不佳，台灣民眾對兩岸關係評價轉趨惡化，傾向獨的比例有所上升，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日上午表示，威脅台海和平穩定，破壞兩岸關係的罪魁禍首是民進黨當局和台獨勢力，他們綁架台灣民眾，甘當西方反華勢力的棋子，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

朱鳳蓮上午在國台辦例行記者會上指出，台獨是歷史逆流，是走不通的絕路，只能給台灣帶來不可承受的風險，給2300萬台灣民眾帶來深重災難。只有遏制台獨，兩岸關係才能和平穩定發展，兩岸同胞的利益福祉才能得到增進和維護。大陸相信，越來越多的台灣同胞會隨著事實的演進，看清這一點。

關於民進黨立委王定宇等人提案修改兩岸人民關係條例，規定台灣各級學校若與大陸有任何的承諾或者聲明以配合所謂統戰，將會被台教育主管部門責令停招，而行政院長蘇貞昌還要求盤查台各大專院校在兩岸學術交流中是否涉及一中等問題。

朱鳳蓮回應表示，一段時間以來，民進黨一些政客以所謂修法等手段強行阻撓限制兩岸民間交流，製造綠色恐怖。現在又變本加厲，把黑手伸向台灣大專院校和兩岸學術交流。這樣的倒行逆施同兩岸民眾希望加強交流的共同願望和實際需求背道而馳，不得人心。