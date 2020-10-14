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深圳40年大會今舉行 習近平將發表講話

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平周一展開「南巡」，先後到潮州、汕頭視察，今日將出席深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會。（新華社照片）
大陸國家主席習近平周一展開「南巡」，先後到潮州、汕頭視察，今日將出席深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會。（新華社照片）

大陸國家主席習近平周一展開「南巡」，先後到潮州、汕頭視察，今日將出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會。市場關注習發表的重要講話，是否有新政策推出支持深圳及大灣區發展。

香港星島日報報導，深圳經濟特區建立40周年慶祝大會今早將在深圳隆重舉行，大陸國家主席習近平昨天已由汕頭轉抵深圳，將出席大會。大會將於今早10時舉行，習近平屆時會發表講話。今次是繼2012年和2018年後，習近平第三次到訪深圳。

隨同南下的還有中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中央組織部長陳希、中央軍委副主席許其亮、國家發改委主任何立峰等黨政軍高層。香港特首林鄭月娥也會率領政府代表團參加，預料全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍也會參加慶祝大會。

本次大會也將表彰40名創新創業人物和先進模範人物，包括三名港人胡應湘、徐揚生、李澤湘。胡應湘1980年起於在珠三角投資廣深高速公路、深圳羅湖及皇崗口岸等工程；中國工程院院士徐揚生是香港中文大學（深圳）校長，成為中外合作辦校的典型。李澤湘教授身兼固高科技（深圳）有限公司董事長，也是大疆創新的董事長。

其餘榜上有名的企業家包括騰訊主席馬化騰、平保董事長馬明哲、順豐控股創辦人王衛、比亞迪主席王傳福，以及招商銀行前行長馬蔚華等。已故原蛇口工業區管委會主任袁庚亦獲表彰。

深圳 習近平 香港特首

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