大陸又當選聯合國人權理事會成員 美：大陸人權惡劣

聯合國13日選出人權理事會新一屆成員，中國大陸當選2021至2023年度人權理事會成員，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）之後發表聲明，怒批理事會選出人權惡劣的國家包括大陸、俄羅斯及古巴進入委員會，代表美國退出的決定正確。

新華社報導，大陸代表團指出，大陸一貫高度重視促進和保護人權，先前曾四次擔任人權理事會成員，中方將以此為契機，繼續支持多邊主義，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，深入參與人權理事會工作，推進國際人權交流與合作，反對將人權問題政治化和雙重標準的錯誤做法，為推動國際人權事業健康發展做出更大貢獻。

人權理事會成立於2006年，是聯合國負責促進和保護人權的機構，是聯大下屬機構，由47個會員國組成。理事會成員由聯大選舉產生，任期3年，只能連選連任一屆。中國於2006年、2009年、2013年、2016年和2020年五次當選人權理事會成員。

本次共有15個席位改選，巴基斯坦、烏茲別克、尼泊爾、大陸及沙烏地阿拉伯角逐亞太區4個席位，沙烏地雖然承諾改革當地人權狀況，但遭多個人權組織批評當地女性及異見人士遭打壓，因而公開反對，最終沙烏地以接近50票之差敗於得票排第四的大陸，無緣入圍。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）之後發表聲明，指華府在「退會」前後曾多次呼籲成員國改革人權理事會，可惜一直遭到忽視，如今更選出人權惡劣的國家包括大陸、俄羅斯及古巴進入委員會，連委內瑞拉都在去年入圍，因此反映美國退出的決定正確。

龐培歐表示，美國以行動顯示對人權的承諾，例如制裁侵犯新疆、緬甸、伊朗等地的人士，並強調美國一直是為世上的一股善良力量。