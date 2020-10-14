王健林旗下AMC院線擬申請破產 現金可能很快用完

彭博報導，大連萬達集團董事長王健林，旗下美國最大連鎖影院AMC，正在考慮一系列的選擇，來度過新冠肺炎疫情帶來的不利影響，其中包括可能申請破產以緩解債務帶來的負擔。

報導援引知情人士的話指出， AMC的現金很可能很快就會用完，因為有新的跡象表明，現狀正使得AMC接近違約。

有消息人士提出，目前院線已經和貸款機構進行了初步的談判，如果AMC決定申請美國破產法第11章的法院保護，那麼貸款機構就會向其提供融資。

消息人士解釋，這筆新的資金將使AMC在制定復甦計畫時繼續營運，另外還有不具名人士談到，目前還沒有與AMC交換任何正式的建議，情況仍然不確定，計畫可能會改變。

受到新冠疫情的影響，院線客流量較先前下降了85%，有分析師表示，AMC的破產已成定局。

AMC目前正在尋找流動性資金，以度過艱難的現狀，包括出售資產和引入合資企業，其他的措施還包括債務股權融資，繼續與房東就租金減免進行談判，以及與現有的商業合作夥伴進行溝通，但AMC強調，努力可能達不到目標或有重大失敗的風險。

AMC在13日的一份文件中表示，如果到今年年底或者2021年年初，觀影人數還沒有回升的跡象，那麼AMC面臨著院線流動性基本枯竭的狀況，AMC的股價也跌至4月以來的最低水準。

早在今年4月就有消息傳出，由於新冠肺炎疫情的影響，AMC院線的業務已經關閉，隨著現金儲備的減少，AMC院線申請破產的可能性越來越大。

AMC先前公布的第2季財報數據顯示，AMC第2季虧損了5.612億美元，整季的營業收入僅有1,890萬美元，比2019年同期下降了98%，截至9月14日，院線的觀影人數下降了81%。

AMC創立於2007年6月6日，是美國最大的連鎖電影院運營商，擁有600多家分店。大連萬達集團曾在2012年以26億美元的交易金額購買AMC娛樂100%股權，這是萬達在海外的第一筆收購，得益於這筆併購，使得萬達成為全球規模最大的電影院線營運商。