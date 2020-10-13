劉結一：台青推動兩岸交流 衝破台灣一些人設置的障礙

大陸國台辦主任劉結一今日表示，許多台灣青年在不同領域、不同崗位推動兩岸交流，「他們以正義、理想和堅守衝破了島內一些人設置的障礙，在祖國廣闊天地實現著人生價值。」

劉結一今日出席第三屆海峽兩岸青年發展論壇，並發表致詞，其中致詞提及兩岸青年交流。

他特別提到，一批年輕的80、90後的台籍社區助理，踴躍投入大陸的鄉村建設與農村振興，提升社區人文環境，「在投身民族復興偉業中，放飛他們的人生夢想。」

他接著說，許多台灣青年在不同領域與崗位推動兩岸交流，衝破台灣一些人設置的障礙。

劉結一並引述中共總書記習近平在「告臺灣同胞書」發表40周年會上講話表示，民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。中國統一是中華民族偉大復興的必然要求，也是增進台灣同胞利益福祉的必由之路。

劉結一說，當前兩岸關係形勢嚴峻複雜，原因是極少數「台獨」分裂分子勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，逆歷史潮流而動，逆民族大義而為，損害中華民族根本利益和台灣同胞利益福祉。

他強調，陸方將繼續團結廣大台灣同胞，堅決反對「台獨」，扎實推動兩岸關係和平發展，堅定推進祖國和平統一進程。陸方也將堅持推進兩岸和平發展、融合發展，率先同廣大台灣同胞、台灣青年分享發展機遇。