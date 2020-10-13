林鄭月娥：不介意其他人說深圳GDP已超越香港

香港特首林鄭月娥近日被問及深圳是否會取代香港時表示，她不介意其他人經常說深圳GDP已超越香港，希望北京繼續給予深圳特區一些「先行先試」的政策，讓兩地可以在全新平台合作。

據港媒綜合報導，林鄭月娥13日接受深圳衛視訪問時指出，深圳人口與土地等各方面都比香港豐富，香港與深圳之間未必直接競爭，但有時候在某些特定的工作、企業間或專業人士間的競爭是無可避免，甚至是健康的。

林鄭月娥表示，香港目前的發展有所掣肘，包括土地的制約及較為複雜的政治環境，以及易受外圍因素影響。

他說，在香港做事困難，而每次到深圳市，深圳市領導階層都很關心與同情他的遭遇。因為在大陸說得出就會去做，期望北京繼續給深圳先行先試、突破性及創新的政策，讓港深合作可在全新的平台進行。

林鄭月娥並說，近期有少部分人太過強調本土文化，排斥中國大陸。她強調，香港需要穩定的局面，她從未放棄，也從來不會因為看到有一群部分人有排斥大陸的心態，就減少為青年提供赴陸實習、交流、工作，甚至創業的機會。

大陸國家主席習近平14日將出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會並將發表講話，林鄭月娥預計也將出席大會。