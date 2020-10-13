「玩政治屁股要乾淨」 微博評論一乾二淨

胡錫進的這篇「惋惜文」，刊登在他的微博、微信、知乎等多個社交媒體賬號上。文章開篇就稱「挺為任志強惋惜」，「不希望看到當初的這個論敵蹲進監獄」。胡錫進還說，他的許多論敵近年來都從微博上消失了，但是任志強是這些人中「為數不多的出事的人之一」。

《環球時報》總編的這篇文章，是對10月11日《北京日報》「且看國企領導任志強的貪腐面目」一文的點評。《北京日報》指責任志強「伙同兒子大肆斂財，超額薪酬掛賬退休後領取」、「挪用公款、濫用職權，為己謀利致國有控股企業遭受特別重大損失」。今年9月22日，任志強已經因「貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪」被北京市第二中級人民法院判處18年監禁，任志強當庭表示服從判決、不上訴。

以維權律師劉曉原為代表的一些觀察人士指出，多年前任志強退休離任時，曾經按規定接受審計，沒有被發現任何經濟問題，包括中國央視在內的不少官方媒體對此亦有報道。劉曉原9月底曾發推特指出，「九年前離任審計結論沒有發現貪污問題，現又查出貪污、挪用公款了。如以法院認定為准，那麼，當年的審計人員就瀆職了。」

維權律師莫少平不久前在接受德國之聲采訪時也表示，任志強離職多年後，被現在找出來的經濟問題判決入獄，本身有一定不合常理的地方。任志強的「經濟問題」是否和他的政治言論有關聯，莫少平認為「這是明眼人一看就知道的事情」。

胡錫進的「普世政治常識」

胡錫進的最新文章也注意到了批評人士的這種質疑。他寫道：「一些支持任志強的人大概會認為，這些罪狀是找他的茬，所謂欲加之罪何患無詞。」隨後他筆鋒一轉，指責任志強「從事政治對抗，擺出一份道德優越感…然而他的屁股底下顯然不干淨，自己做一把手的國企與自己的兒子發生關聯交易，憑直覺就是不合規的，存在構成經濟犯罪的巨大風險。眾所周知，在任何國家，置身於政治激流中的人都不能有經濟上的重大把柄，這是普世的政治常識。」

胡錫進還認為，「真要搞政治對抗，必須清心寡欲，不能貪戀錢財…很有錢，一邊過著優越甚至奢靡的日子，一邊就通過政治對抗出風頭了，這根本不可能。總之，從北京日報報道的案情來看，任志強出事是注定的，他不出事才是怪事。」

屁股不干淨？評論區很干淨

通常，胡錫進本人在社交媒體上發布的文章都開放用戶評論功能，而且往往毀譽參半。比如，就在這篇「惋惜文」發表前一天，胡錫進刊文點評蔡英文的「雙十節演講」，指責民進黨試圖搞「和平分裂」，還稱「對台軍進行壓倒性反擊的決心」是「台灣當局唯一聽得懂的語言」、「大陸的軍事准備一刻不能松」。在這篇微博的評論區內，既有支持胡錫進的用戶發言「大陸絕不可能因為台灣民意走向而提前或推遲統一步伐，唯一決定兩岸何時統一的因素只有一個，中華民族利益的最大化」，也有網民抨擊「嗜血胡錫進，向同胞開火，胡錫進全家先當炮灰嗎」，同樣獲得了數百個點贊。

但是，「惋惜文」卻關閉了新浪微博、微信、知乎等平台上的評論區。而且，中國的社交媒體顯然也屏蔽了絕大多數有關任志強的內容，搜索「任志強」只能得到0條結果。

在推特上，不少中文用戶則對胡錫進公開將任志強的「經濟問題」與「政治對抗」相關聯表示吃驚，戲稱這有「洩露國家機密」之嫌疑。還有些用戶詰問「難道只要不搞政治對抗，貪再多錢也能安享晚年」，並諷刺胡錫進之所以「從來不搞政治對抗」也許是因為「屁股不夠干淨」。

【 本文章由德國之聲授權提供】