習近平視察海軍陸戰隊 要求加快提升作戰能力

兩岸局勢緊張，中共解放軍機數次飛越台海中線挑釁。大陸國家主席、中央軍委主席習近平今（13）日到海軍陸戰隊視察。他強調，海軍陸戰隊是兩棲精銳作戰力量，在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負著重要職責。

新華網報導，習近平表示，要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，把握海軍陸戰隊建設管理和作戰運用特點規律，加快推進轉型建設，加快提升作戰能力，努力鍛造一支合成多能、快速反應、全域運用的精兵勁旅。

國際在線報導，上午10時40分，習近平來到海軍陸戰隊機關。在熱烈的掌聲中，習近平親切接見海軍陸戰隊旅以上部隊主官和機關處長以上領導幹部，同大家合影留念。

海軍陸戰隊是2017年根據黨中央和中央軍委關於深化國防和軍隊改革的決策部署調整組建的。隨後，習近平觀看反映部隊建設情況的多媒體片，並通過視頻察看相關任務分隊專項訓練情況。習近平對海軍陸戰隊調整組建以來建設發展和完成任務情況給予充分肯定。

習近平在聽取彙報後發表談話，強調要強化海軍陸戰隊建設戰略設計，同大陸發展戰略、安全戰略、軍事戰略需求相適應，同國防和軍隊現代化戰略安排相適應，同全軍聯合作戰體系建設和海軍轉型建設要求相適應，把海軍陸戰隊建設的目標、方向、路徑、重點搞清楚，明確路線圖、施工圖。

此外，要加強重大理論和實踐問題研究，探索走開中國特色海軍陸戰隊建設路子。大陸建設「十四五」規畫編制工作正在加緊進行，要立足當前、著眼長遠，認真研究解決突出矛盾和現實需求，通盤謀劃好海軍陸戰隊建設。

習近平指出，要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態。海軍陸戰隊遂行任務多樣，能力要求多元，要堅持以戰領訓，強化任務牽引，加強針對性、對抗性訓練，從難從嚴摔打和鍛煉部隊。要推動作戰理論、訓練模式、任務編組等方面創新，提高訓練水平和實戰能力。