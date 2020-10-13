習近平視察解放軍海軍陸戰隊 要求做好備戰打仗工作

央視報導中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平13日到位於廣東的解放軍海軍陸戰隊視察。習強調，海軍陸戰隊是兩棲精銳作戰力量，要把全部心思和精力放在備戰打仗上，要培育一不怕苦、二不怕死的戰鬥精神。

央視晚間新聞聯播播出習近平視察部隊時，背景搭配海軍陸戰隊進行搶灘、登陸的演訓畫面。

習近平說，海軍陸戰隊在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負著重要職責。海軍陸戰隊要貫徹新時代軍事戰略方針，把握海軍陸戰隊建設管理和作戰運用特點規律，加快推進轉型建設，加快提升作戰能力，努力鍛造一支合成多能、快速反應、全域運用的精兵勁旅。

央視報導稱，海軍陸戰隊是2017年根據黨中央和中央軍委關於深化國防和軍隊改革的決策部署調整組建的。習近平了解海軍陸戰隊基本情況後，觀看部隊建設情況的多媒體片，並通過視頻察看相關任務分隊專項訓練情況。

習近平在聽取彙報後表示，要強化海軍陸戰隊建設戰略設計，同大陸的發展戰略、安全戰略、軍事戰略需求相適應，同國防和軍隊現代化戰略安排相適應，同全軍聯合作戰體系建設和海軍轉型建設要求相適應，把海軍陸戰隊建設的目標、方向、路徑、重點搞清楚，明確路線圖、施工圖。

習近平指出，要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態。海軍陸戰隊遂行任務多樣，能力要求多元，要堅持以戰領訓，強化任務牽引，加強針對性、對抗性訓練，從難從嚴摔打和鍛煉部隊。

要推動作戰理論、訓練模式、任務編組等方面創新，提高訓練水準和實戰能力。要加強所屬作戰力量、作戰單元、作戰要素融合集成，加強同其他軍兵種部隊協同配合，理順相關指揮關係、保障關係，深度融入聯合作戰體系。