陸外交部：五眼聯盟要求企業程式設後門是雙重標準

針對國際情報聯盟「五眼聯盟」聯同日本和印度，要求科技公司在加密應用程式中安裝「後門」，讓執法單位得以進入，監管網路犯罪行為。大陸外交部發言人趙立堅表示，這是典型的雙重標準。

趙立堅13日在例行記者會上說，「五眼聯盟」長期無端指責中國企業在產品設置「後門」，威脅供應鏈安全和個人隱私，但此次毫無顧忌地公開要求企業在加密應用程序設置「後門」，反問是不是典型的雙重標準，認為是充分暴露這些國家的虛偽，亦再次證明有關行為完全出於政治動機，目的是打壓別國企業。

趙立堅說，中方近日提出《全球數據安全倡議》，呼籲信息企業不要在產品和服務設置後門，如果各國因打擊網絡犯罪而要跨境調取數據，應透過司法協助或其他相關協議解決。