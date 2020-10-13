陸外交部反擊美：龐培歐已成謊言製造者和仇恨煽動者

美國國務卿龐培歐近日接受福斯電視台等媒體採訪時稱，全世界都認為須嚴肅對待來自中國的威脅，並就疫情、數據安全和環境等問題批判中方。大陸外交部發言人趙立堅13日回應稱，「龐培歐一再汙蔑抹黑中國，已成為虛假信息傳播者、謊言製造者和仇恨煽動者」；「到底是誰在全世界搞對抗分裂？誰才是這個世界的真正威脅？相信國際社會自有公論。」

據上海《澎湃新聞》報導，趙立堅在例行記者會上表示，龐培歐出於意識形態偏見和一己政治私利，一再汙蔑抹黑中國，渲染所謂「中國威脅」，炮製並散布針對中國的政治謊言和政治病毒，已成為虛假信息傳播者、謊言製造者和仇恨煽動者，其所作所為只會損害美國的國家形象和利益。

他強調，中國堅持「和平共處五項原則」，從不干涉別國內政；堅持多邊主義，致力於維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序；堅持法治規則，加入了幾乎所有普遍性政府間國際組織和國際公約；反對恃強淩弱，主張以對話代替衝突，以協商代替脅迫，以共贏代替零和。中國始終是國際公平正義的堅定守護者。

趙立堅反問，「到底是誰在全世界搞對抗分裂？誰才是這個世界的真正威脅？相信國際社會自有公論。」他舉例，面對疫情，大陸已向150多個國家和國際組織提供援助，加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」，積極支持世界衛生組織發揮抗疫重要作用。

「美國退出世衛組織，在聯大投票反對新冠肺炎疫情綜合性決議，站在169個國家的對立面，公然置國際抗疫合作於不顧。」

趙立堅指出，為應對數據安全風險挑戰，大陸提出「全球數據安全倡議」，積極為全球數位治理貢獻智慧。「中國政府從未要求中方企業通過安裝後門等形式向政府提供境外數據。美國呢？『棱鏡門』、『方程式組織』、『梯隊系統』等舊帳未了，近期又有報導稱美國主導的『五眼聯盟』要求有關科技公司開設加密『後門」，充分暴露出美方的雙重標準。」

趙立堅還提到，面對全球氣候變化，中方宣布二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和。「美國不批准『京都議定書』，退出『巴黎協定』，將大量垃圾出口到發展中國家。美國在全球環境基金的巨額欠款以及欠氣候變化公約的應繳會費什麼時候能夠還？美國都欠國際社會一個交代。