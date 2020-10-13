拆解華為5G基地台 美國零組件占3成

美國對華為採取封鎖政策，對華為全球市占居首的通信基地台產生影響，日經中文網對華為基地台設備進行拆解後發現，按金額計算，因制裁而無法使用的美國零組件占比達到約3成，大陸生產的零組件不到1成，如果美國繼續採取強硬措施，華為很有可能會失去行業競爭力。

報導指出，在專業調查公司Fomalhaut Techno Solutions（東京都江東區）的協助下，拆解並分析華為最新5G基地台中，被稱為基頻的核心裝置。

以基地台1320美元估算成本中，大陸企業設計的零部件比例約為48%，其中四分之一是華為委託台積電（TSMC）生產，被稱為中央處理器的半導體，這是負責加密處理等的核心零部件，由台積電使用美國技術生產。

在大陸設計的零部件中，台積電參與制造的比例有可能達到6成，由於美國加強管制，這些零部件有可能無法使用；純中國製造的零部件比例則可能低於1成。

這次調查發現的一個突出問題是，華為的基地台十分依賴美國零部件，使用比例達到27.2％，華為最新的5G智慧手機將美國零部件的比例減少到了1％，但基地台的「脫美」進程卻滯後。

「FPGA」是在軟體控制下負責將內部通信方式切換至最新的半導體，這些半導體均為美國萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）和賽靈思（Xilinx）公司的產品。

基地台不可缺少電源進行控制的半導體，也是美國德州儀器（TI）和安森美半導體（ON Semiconductor）等的產品。

此外，華為的基地台還使用美國賽普拉斯半導體（Cypress Semiconductor ）的記憶體、美國博通（Broadcom）的通信開關部件、美國亞德諾半導體（Analog Devices）的放大部件，基板電路使用的電子零部件中有德州儀器的產品。

南韓零部件的使用數量僅次於美國，記憶體由三星電子製造。日本企業的零部件只有TDK和精工愛普生等的產品。

華為自2000年代起，以3G和4G網路為立足點，在全世界拓展通信基礎設施業務。在手機基地台領域掌握30%的市佔，成為與芬蘭諾基亞和瑞典愛立信爭奪首位寶座的巨頭之一。

日本網路創研（cybersoken）的調查顯示，從5G相關必要專利的截至2019年6月底的市占來看，華為達到11％，排在僅次於美國高通的第2位。

在5G 領域華為也充分利用在4G時代建立的客戶，除了大陸之外，在非洲和歐洲等推進基地台的引進，而在日本，先前軟銀等利用華為的設備，構建了廉價的網路。