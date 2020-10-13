快訊

8個月來首見從中國移入！台商赴江蘇 返國確診

16個颱風全閃過台灣 氣象專家曝關鍵：它太強了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拆解華為5G基地台 美國零組件占3成

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
拆解華為基地台設備後發現，因制裁而無法使用的美國零組件占比達到約3成。圖/日經中文網
拆解華為基地台設備後發現，因制裁而無法使用的美國零組件占比達到約3成。圖/日經中文網

美國對華為採取封鎖政策，對華為全球市占居首的通信基地台產生影響，日經中文網對華為基地台設備進行拆解後發現，按金額計算，因制裁而無法使用的美國零組件占比達到約3成，大陸生產的零組件不到1成，如果美國繼續採取強硬措施，華為很有可能會失去行業競爭力。

報導指出，在專業調查公司Fomalhaut Techno Solutions（東京都江東區）的協助下，拆解並分析華為最新5G基地台中，被稱為基頻的核心裝置。

以基地台1320美元估算成本中，大陸企業設計的零部件比例約為48%，其中四分之一是華為委託台積電（TSMC）生產，被稱為中央處理器的半導體，這是負責加密處理等的核心零部件，由台積電使用美國技術生產。

在大陸設計的零部件中，台積電參與制造的比例有可能達到6成，由於美國加強管制，這些零部件有可能無法使用；純中國製造的零部件比例則可能低於1成。

這次調查發現的一個突出問題是，華為的基地台十分依賴美國零部件，使用比例達到27.2％，華為最新的5G智慧手機將美國零部件的比例減少到了1％，但基地台的「脫美」進程卻滯後。

「FPGA」是在軟體控制下負責將內部通信方式切換至最新的半導體，這些半導體均為美國萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）和賽靈思（Xilinx）公司的產品。

基地台不可缺少電源進行控制的半導體，也是美國德州儀器（TI）和安森美半導體（ON Semiconductor）等的產品。

此外，華為的基地台還使用美國賽普拉斯半導體（Cypress Semiconductor ）的記憶體、美國博通（Broadcom）的通信開關部件、美國亞德諾半導體（Analog Devices）的放大部件，基板電路使用的電子零部件中有德州儀器的產品。

南韓零部件的使用數量僅次於美國，記憶體由三星電子製造。日本企業的零部件只有TDK和精工愛普生等的產品。

華為自2000年代起，以3G和4G網路為立足點，在全世界拓展通信基礎設施業務。在手機基地台領域掌握30%的市佔，成為與芬蘭諾基亞和瑞典愛立信爭奪首位寶座的巨頭之一。

日本網路創研（cybersoken）的調查顯示，從5G相關必要專利的截至2019年6月底的市占來看，華為達到11％，排在僅次於美國高通的第2位。

在5G 領域華為也充分利用在4G時代建立的客戶，除了大陸之外，在非洲和歐洲等推進基地台的引進，而在日本，先前軟銀等利用華為的設備，構建了廉價的網路。

基地台 半導體 台積電

延伸閱讀

疫情肆虐美國提前投票超踴躍 人數已破1000萬

供貨華為是「大」利多？外資對台積電預測出爐

路透：美國會已收到對台軍售3項通知

配件商公佈華為Mate 40系列外觀 配色可能增加黃色與綠色

相關新聞

國民黨掀改名爭議 中共黨報表態：不要自廢武功

國民黨近期掀起改名爭議，也引起大陸方面關注，中共黨報人民日報海外版今刊發「中國國民黨不要自廢武功」評論稱，國民黨立院黨團...

拆解華為5G基地台 美國零組件占3成

美國對華為採取封鎖政策，對華為全球市占居首的通信基地台產生影響，日經中文網對華為基地台設備進行拆解後發現，按金額計算，因...

楊恆均被關22月傳終將開庭 友：他健康堪憂

澳洲籍華裔作家楊恆均（又名楊軍）去年1月因被控涉間諜罪，在中國遭關押，直到昨天，中國外交部證實楊恆均因「間諜罪」被公訴，預計近期會開庭審理。在被關押的22個月期間，傳出楊恆均健康出現多種健康問題。

中美較量 鱷王達利奧：時間站在中國一邊

有「鱷王」之稱、全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)日前表示，在中美較量中，...

共同社︰中日韓首腦會談年內或無法舉行

日本共同社引述消息人士表示，日本政府已經告知南韓，如果南韓不就戰時徵用勞工問題採取適當措施，日本首相菅義偉將不出席下一屆...

美促「三邊軍控談判」 中方拒絕參加

紐約時間10月12日，中國大陸代表團團長、常駐聯合國副代表耿爽在第75屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會一般性辯論中發言，...

黃之鋒公開大學念6年 3度入獄終畢業

2014年8月考入公開大學政治及公共行政學系的黃之鋒昨天在臉書表示，正式收到公開大學學分承認及畢業組來信，確認他完成社會科學學士（政治及公共行政）的課程，並以二級一等榮譽畢業。

香港立法會14日如期復會 審議上年度剩餘4項法案

對於施政報告押後發表，立法會主席梁君彥表示，昨日早上與特首林鄭月娥會面，並獲通知對方將押後發表新一份施政報告。由於「憲報」已公布明天是本年度立法會第一次會議，因此會議將如常舉行，並審議上年度剩餘的四項港府法案，而15日的行政長官答問會將取消，而原定於下月11日至13日的致謝議案辯論亦改期舉行。

北京要重修內容？ 林鄭突延後施政報告 民主派這麼說…

香港特首林鄭月娥原定14日公布新一份施政報告，12日她突然舉行記者會，宣布施政報告押後發表。香港政界指臨陣押後的舉動前所未見，相信因報告核心內容引動北京要求重修。

大陸刑法修正：最低刑事責任年齡個別下調至12歲

中國大陸近年未成年人犯罪上升，犯罪年齡愈來愈低，引起社會對調整未成年人刑責年齡的討論。對此，大陸全國人大常委會法工委發言...

法務部長：士林地檢署已收到陳同佳委任律師陳報狀

在台灣殺害潘姓女友的凶嫌陳同佳本月傳出委任律師安排來台歸案，法務部長蔡清祥今天表示，士林地檢署已經收到委任的三位律師陳報...

美頻出招制裁 習近平喊：走更高水準自力更生路

中美貿易戰開打以來，美國頻頻對中國大陸祭出制裁，包括限制對華為等陸企供應高端晶片，令相關產業面臨極大壓力。在此背景下，大...

熱門新聞

繳入會費臥底名媛群組半個月 網友夢碎：刷新世界觀了

美掐斷晶片供應 任正非：華為當家者將是「專家」

25歲江西女失聯...夫帶4娃尋人 驚揭她13歲嫁人生子

大陸盛美半導體陷爭議 外資報告：恐是瑞幸咖啡翻版

王在希：和平統一 可能性微乎其微

洪秀柱杭州表態：堅持兩岸同屬一中 共同謀求未來統一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。