楊恆均被關22月傳終將開庭 友：他健康堪憂

澳洲籍華裔作家楊恆均（又名楊軍）去年1月因被控涉間諜罪，在中國遭關押，直到昨天，中國外交部證實楊恆均因「間諜罪」被公訴，預計近期會開庭審理。在被關押的22個月期間，傳出楊恆均健康出現多種健康問題。

據德國之聲中文網報導，楊恆均的律師尚寶軍7日接到通知，得知案件已結束偵查，從北京市第二人民檢察院轉移至北京市第二人民法院。尚寶軍表示，預計13日會收到正式的起訴書。

中國外交部發言人昨天在例行記者會上表示，此案目前正在審理過程中，並強調「中方有關部門嚴格依法辦案，充分保障楊軍的各項合法權利」。

報導指，雪梨科技大學中國研究中心副教授馮崇義昨天受訪時表示，依據中國法律規定，案件移交法院後的三個月內，法院必須針對案件作出判決，「不過，中國的司法部門常不遵守法律，所以這是很麻煩的事」。

長期關注楊恆均案件的馮崇義說，自從楊恆均被逮捕後，他的太太袁瑞娟也被中國政府限制出境。雖然袁瑞娟具有澳洲永久居留權，但她過去22個月曾三次買機票嘗試離開中國，到了機場卻都被海關擋下。

馮崇義說，自己與袁瑞娟一直保持聯繫，並透露楊恆均「被中國政府關押22個月後，目前健康狀況是很糟糕的」。他說，楊目前除了有高血壓外，還有尿酸過高、記憶力變差問題，甚至前列腺和心臟都出了問題。

報導稱，馮崇義說，澳洲政府在經過多次領事探訪後，他們得知楊恆均的健康狀況不斷惡化，已經多次向中方表達抗議。

除了楊恆均，中國政府也在今年8月指控當月突然失蹤的央視英語財經頻道的澳籍華裔主播成蕾「涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動」，正在接受有關部門的調查。據澳媒報導，成蕾目前是被中國政府以「指定監所居住」的方式羈押於某處。