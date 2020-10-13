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中美較量 鱷王達利奧：時間站在中國一邊
有「鱷王」之稱、全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)日前表示，在中美較量中，「時間站在中國一邊」。
據香港信報財經網報導，達利奧在一場合上與紐約時報專欄作家Thomas Friedman交談時表示，鑒於多種事態的發展，時間站在中國而非美國一邊。新的美國政府將面臨的困難局面是，命運站在中國的發展情況這邊，而且中國可能會發展得更好。
他指出，在新冠肺炎大流行期間，中國經濟如何比美國反彈地更快，以及在中國股市上市的「搶手」公司正在吸引資金。他還稱，中國的利率較高，意味中國的處境更佳，不必印鈔。
今年7月，達利奧曾警告稱，中美緊張局勢可能會演變成武力衝突，通常是經濟戰在先，刀兵相見其後。月底時，他表示兩國可能捲入一場資本戰，美元或因此受傷。達利奧在交談時又重申這些觀點。
達利奧還稱，大家將看到人民幣國際化，之前是有意未朝這方面發展，因為這會對美國的世界秩序構成威脅。
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