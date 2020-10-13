國民黨掀改名爭議 中共黨報表態：不要自廢武功

國民黨近期掀起改名爭議，也引起大陸方面關注，中共黨報人民日報海外版今刊發「中國國民黨不要自廢武功」評論稱，國民黨立院黨團總召林為洲拋出動搖國民黨根本的震撼話題，再次顯示在選票面前國民黨內一些人真的亂了方寸。如此改名絕對不是小事，背後是危險的「去中國」思維，意味著國民黨要背棄核心價值，跟民進黨同流合汙。真如此，則國民黨不但是「自廢武功」，誠如支持者所說，連存在的意義都成了問題。

評論指出，國民黨每逢選舉失利，黨內總有人認為是輸在「不夠綠」，應向民進黨靠攏，最好改中國國民黨為台灣國民黨。但這思路不但是開錯藥方抓錯藥，而且是如假包換的毒藥，救不了命不說，還會讓國民黨自毀基業，喪失根本，徹底失去跟民進黨爭長短的資格。

評論稱，能夠處理兩岸關係正是國民黨曾經的最大優勢所在，為台海和平和兩岸交流提供助力也是國民黨最大的價值所在，堅持一個中國和兩岸統一是國民黨的傳承根基和黨魂黨魄所在。割裂了這些，中國國民黨就失去了核心競爭力，成了無根浮萍和行屍走肉。

評論認為，國民黨選舉失利的原因，不是守著「中國」，恰恰是因為憂讒畏譏、意志消沉，不能堅持該堅持的正確理念，無法在核心論述上跟民進黨抗衡。人們看到的是：民進黨攻擊九二共識，國民黨消極避戰；民進黨汙衊一國兩制，國民黨隨聲附和；民進黨扣來紅帽子，國民黨慌不迭地表示自己「不親中」，等同默認親中是罪過，抗中才是愛台。

評論說，國民黨應反思，當民進黨修改課綱、滲透校園、限制兩岸交流、修改相關法規時，在民進黨煽動兩岸仇恨、挑起兩岸對立、汙名化大陸惠台政策時，自己是否起到了應有的制衡作用？台灣政治版圖本來藍大於綠，國民黨原本形勢大好，卻將一手好牌打得稀爛，是因為初始陣地不對，方向錯了？還是因為缺乏意志品質、鬥爭技巧和引領民意的能力？