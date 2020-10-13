罕見先公布！ 習近平高調南下 14日在深圳發表談話

深圳經濟特區建立40周年慶祝大會將於14日早上在深圳舉行，新華社確認，習近平將出席大會並發表講話，描繪中國進一步改革開放的新藍圖。習12日已先南下廣東，先抵達潮州市考察調研，13日將赴廣州訪問，官媒在他抵達前就公布，十分罕見。

綜合新華社、人民日報報導，習近平12日下午首先考察了潮州市廣濟橋、廣濟樓、牌坊街，察看文物修復保護、非遺文化傳承、文旅資源開發等情。隨後，習近平前往潮州三環（集團）股份有限公司，瞭解企業自主創新和生產經營情況。

據網上短片顯示，有潮州市民向習近平問好，習近平則揮手回應，此後又手持麥克風與群眾互動。他表示，自己42年前曾經來過潮州，「我來的時候啊，這裡可能很多人都還不在（沒有出生）呢」。他說，當年他在潮州專門看過潮繡、陶瓷。

中央社引述分析說，習近平此行意在展示北京對香港的全面控制，並凸顯個人地位穩固。法廣網則引述前北京清華大學政治學系講師吳強認為，習南下深圳，是宣示深化改革的決心；但香港的中國事務評論員劉銳紹指出，北京政府的改革，40年來只在經濟科技方面，而不談政治改革，是「一條腿走路」或「跛腳鴨」式改革。

美國自由亞洲電台報導，最近幾年，習近平每到一個地方，央媒都是在他臨離開或是已離開後才發布消息。這次在他抵達前就公布，算是十分罕見。

至於官方為何如此高調報導習近平南下深圳，吳強認為，習近平參加深圳特區慶祝大會的意義在於將自己塑造為改革開放的旗手。

吳強進一步表示，五中全會將於本月底登場，習近平此次高調現身深圳，與他在五中全會進一步提高自己地位有關，「到深圳參加這個活動其實就是為五中全會，擺脫黨內的危機，擺脫中國目前所面臨的孤立狀態，來做一些象徵性的舉動」。

另據河北文史學者趙建國分析，習近平在「港區國安法」生效三個月後在深圳接見香港特首林鄭月娥，似乎要展示北京已牢牢掌握香港。