美促「三邊軍控談判」 中方拒絕參加

紐約時間10月12日，中國大陸代表團團長、常駐聯合國副代表耿爽在第75屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會一般性辯論中發言，批美方近來推動「三邊軍控談判」，認為不公平、不合理、不可行；中方不會同意。

據央視新聞，耿爽指出，美方近來給中國戴上「世界第三大核力量」的高帽，極力渲染「美俄中核軍備競賽」，大肆鼓吹「三邊軍控談判」。他說，這只是美方轉移國際注意力的把戲，意在為其拒絕履行核裁軍特殊優先責任製造藉口，為其謀求自我鬆綁、建立絕對軍事優勢尋找理由。

耿爽表示，中國堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，過去沒有、今後也不會與任何國家進行核軍備競賽。中國的核力量與美俄完全不在一個量級，要求中國參加三邊軍控談判不公平、不合理、不可行。中方不會同意，也絕不接受任何脅迫與訛詐。

耿爽強調，中方不參加所謂「三邊軍控談判」，並不意味著中方迴避自身核裁軍責任、拒絕參與國際核裁軍努力。從擁有核武器的第一天起，中國就倡導全面禁止和徹底銷毀核武器，宣布在任何時候和任何情況下不首先使用核武器，承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。中國是五核國中唯一作出這一承諾的國家。中國願在相互尊重的基礎上與各國就戰略安全問題開展有意義的對話，將繼續參加聯合國、裁談會、五核國框架下的軍控討論進程。