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香港立法會14日如期復會 審議上年度剩餘4項法案
對於施政報告押後發表，立法會主席梁君彥表示，昨日早上與特首林鄭月娥會面，並獲通知對方將押後發表新一份施政報告。由於「憲報」已公布明天是本年度立法會第一次會議，因此會議將如常舉行，並審議上年度剩餘的四項港府法案，而15日的行政長官答問會將取消，而原定於下月11日至13日的致謝議案辯論亦改期舉行。
文匯報報導，梁君彥昨在立法會內接受傳媒追訪時表示，特首月底須到北京與不同部委商討一系列惠港措施，待她回港再決定何時發表施政報告，期望「越早越好」。對於有傳媒提出，擔心此次延期會否影響立法會的整體運作，梁君彥表示尊重林鄭月娥的決定，特首已在記者會上交代清楚，立法會的議程可作出調整。
梁並透露，他個人也接獲邀請前往深圳出席經濟特區成立40周年大會，但由於他要留港主持立法會會議，故未能赴深。
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