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北京要重修內容？ 林鄭突延後施政報告 民主派這麼說…

世界日報 / 香港特派員李春／香港13日電
香港特首林鄭月娥12日突然宣布施政報告押後，政壇猜測可能北京對其報告內容有意見。 美聯社
香港特首林鄭月娥12日突然宣布施政報告押後，政壇猜測可能北京對其報告內容有意見。 美聯社

香港特首林鄭月娥原定14日公布新一份施政報告，12日她突然舉行記者會，宣布施政報告押後發表。香港政界指臨陣押後的舉動前所未見，相信因報告核心內容引動北京要求重修。

林鄭月娥昨率團到深圳，將出席14日的深圳特區建立40周年大會。她昨突然宣布，原訂14日發表的施政報告押後，希望能在11月底前公布。

按香港基本法規定，香港特首每年定期向立法會作施政報告。香港回歸後施政報告按循舊例，每年10月立法會復會時發布。

林鄭月娥稱，押後發表施政報告是因為經過嚴重的疫情，大家期盼香港走出經濟困境，香港經濟復甦需要北京支持，特別是粵港澳大灣區。她早前已疏理一系列措施要北京考慮及支持，她收到北京通知，由於涉及範圍廣泛，並非單一部委能決定，她本月下旬將前往北京，參與部委協調會議，才能得到北京最終指示，至於何時公布要視乎磋商及協調進度。

林鄭稱押後施政報告是為香港公眾利益，如能包含北京支持的政策，對香港市民恢復經濟的信心，以及商業活動注入動力都有裨益，有關決定不影響立法會工作，也不存在法律問題。

民主派會議召集人胡志偉說，施政報告用了長時間準備，質疑林鄭是否要見南巡的國家主席習近平，與內地商討後才公布施政報告，是置港人問題於不顧，沒有將港人放在首位。

有香港政界人士分析說，特首臨陣押後發布施政報告，前所未見，因事出突然，顯然有重大原因。按過去慣例，特首施政報告寫就後，會在發布前一周至十天，送北京徵求意見，此次顯然有大事。有三種可能：一是北京高層突然新定涉港重要政策，要香港配合且須寫進施政報告；二是林鄭月娥施政報告有重大缺遺，直到最後由最高層發現要求改寫 ；三是內地國內外重大政策突變，要香港跟隨。以押後時間都未能公布論，三種可能性都有。

香港特首 北京 林鄭月娥

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