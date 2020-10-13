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美頻出招制裁 習近平喊：走更高水準自力更生路

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
10月12日，大陸國家主席習近平在廣東考察大陸企業。新華社
10月12日，大陸國家主席習近平在廣東考察大陸企業。新華社

中美貿易戰開打以來，美國頻頻對中國大陸祭出制裁，包括限制對華為等陸企供應高端晶片，令相關產業面臨極大壓力。在此背景下，大陸國家主席習近平昨天在廣東考察陸企，強調「現在我們正經歷百年未有之大變局，要走更高水平的自力更生之路」，頗有回應中美對抗的意味。

據央視新聞今天消息，10月12日，習近平在廣東考察潮州三環（集團）股份有限公司。走進公司展廳、實驗室和生產車間，察看特色產品，了解企業核心技術攻關等情況。

他表示，企業要發展，產業要升級，經濟要高質量發展，都要靠自主創新。「現在我們正經歷百年未有之大變局，要走更高水平的自力更生之路。」

習近平說，走自力更生的道路，就是自主創新的自力更生。「領會黨中央這樣一個戰略意圖，在這樣的一個大戰略中，找好選準自己的定位，為我們國家的富強，為我們國家的現代化，作出我們各自的貢獻。」

此外，12日下午，習近平來到潮州古城，看商舖、問物價，與當地群眾親切交流，了解歷史文化街區保護和復商復市等情況。

他強調，潮州是一座有著悠久歷史的文化名城，潮汕文化是嶺南文化的重要組成部分，是中華文化的重要支脈。潮繡、潮雕、潮塑、潮劇以及功夫茶、潮州菜等都是中華文化的瑰寶，彌足珍貴，實屬難得。「我們愛這個城市，就要呵護好她、建設好她。」

習近平 廣東 考察

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