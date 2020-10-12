習近平赴廣東潮州考察 並將赴廣州和深圳

中共總書記習近平12日赴廣東考察調研。12日下午，先考察了潮州。有消息指出，習近平13日將赴廣州訪問。

據新華社，12日下午，習近平首先考察了潮州市廣濟橋、廣濟樓、牌坊街，察看文物修復保護、非遺文化傳承、文旅資源開發等情况。

隨後，習近平前往潮州三環（集團）股份有限公司，瞭解企業自主創新和生產經營情況。

據網上短片顯示，有潮州市民向習近平問好，習近平則揮手回應，此後又手持麥克風與群眾互動。他表示，自己42年前曾經來過潮州，「我來的時候啊，這裡可能很多人都還不在（沒有出生）呢」。他說，當年他在潮州專門看過潮繡、陶瓷。

稍早，新華社報導，習近平將參加14日在深圳舉行的深圳特區建立四十周年大會並發表講話。

據了解，潮州歷史上是粵東的政治中心，州、路、府治所在，明清二代，在潮州城建立眾多牌坊。清末民初，具有南洋建築風格的騎樓建築引入廣東，潮州太平路、東門街也漸次改造成騎樓式商業街，並與明、清石牌坊共存，形成了中國獨特的，具有濃郁地方特色的歷史文化街區。