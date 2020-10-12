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洪秀柱會見浙江書記袁家軍 強調兩岸一家親

聯合報 / 特派記者戴瑞芬／杭州12日電
中國國民黨前主席洪秀柱12日與浙江省委書記袁家軍會面。浙江省委／提供
中國國民黨前主席洪秀柱12日與浙江省委書記袁家軍會面。浙江省委／提供

中國國民黨前主席洪秀柱12日與浙江省委書記袁家軍會面。據大陸官方發布新聞稿指出，袁家軍對洪秀柱堅定認同和維護九二共識、旗幟鮮明反對台獨，表示讚賞；洪秀柱指出，兩岸一家親，任何風雨也阻擋不了兩岸民間交流。

洪秀柱是國民黨因為央視「求和說」引發爭議，放棄參加海峽論壇風波後，第一個踏上大陸交流的國民黨高層，外界認為洪秀柱此行赴陸有很高的指標性。

洪秀柱此行對外公開是以中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長身分，出席在浙江舉辦的第三屆海峽兩岸青年發展論壇，9日抵達浙江杭州先行隔離，13日參加論壇開幕，14日返台。

袁家軍12日會見率團參加第三屆海峽兩岸青年發展論壇的洪秀柱一行，強調對她堅定認同和維護九二共識、旗幟鮮明反對台獨的政治主張表示讚賞。

袁家軍還引述大陸國家主席習近平的話指出，以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。袁家軍表示，浙江認真落實中央推出的各項惠台措施，大力推動浙台交流合作。

洪秀柱表示，兩岸一家親，任何風雨也阻擋不了兩岸民間交流，將持續推進浙台兩地交流合作，特別是加強兩岸青年交流交往，為推動兩岸關係和平發展作出新貢獻。

洪秀柱 國民黨 青年 九二共識 台獨

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