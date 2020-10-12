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香港特首林鄭月娥 將率團出席深圳特區40周年慶祝大會
香港政府新聞網12日發布新聞公報指出，香港特首林鄭月娥12日下午率領香港政府代表團前往深圳，出席將於14日舉行的深圳經濟特區建立40周年慶祝大會。
環球網報導，新聞公報提到，林鄭月娥將於14日下午返港，在林鄭月娥離港期間，由香港政務司司長張建宗署理行政長官職務。
香港政府發言人表示，深圳作為大陸國家改革開放和現代化建設先行先試的地區，吸引了不少港商在改革開放初期在深圳投資，推動深圳經濟高速發展。隨著深圳進一步對外開放，香港也一直發揮聯絡人角色，為深圳以至其他大陸企業提供「引進來、走出去」的雙向支援和服務，在過程中，香港也發展成為如今的國際金融、商貿、物流、航運和專業服務中心。
香港政府發言人更表示，香港與深圳毗鄰，人緣相親、語言相通，兩地政府早在2004年已建立高層的「深港合作會議」機制，多年來在經貿、文化、旅遊、青年交流等範疇建立了互惠共贏的緊密關係，香港與深圳作為粵港澳大灣區中心城市，將以優勢互補，共同推進大灣區發展，特別是有關建設國際科技創新中心的工作。
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