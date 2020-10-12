獨／陳同佳案新進展 理律受委任已向士林地檢署陳報

據本報掌握陳同佳案最新進展，理律法律事務所律師受當事人陳同佳委任，擔任其來台接受刑事偵查程序之選任辯護人，該所律師已經依據其意願，與司法警察機關接洽，及向士林地檢署陳報辦理中。

不過，針對其他案情細節，該所指因涉及刑事偵查核心事項，基於律師保密義務，目前無法進一步說明。

關於陳同佳投案一事，陸委會發言人邱垂正上周表示，除透過窗口聯繫，陳同佳也可到我駐港辦事處遞件申請，「我們就會依法處理」。

香港保安局長李家超日前指出，希望港台雙方在務實而互相尊重的情況下，盡量配合處理陳同佳案。李家超還稱，在陳同佳案上，目前主導權在台方，「球在台灣」，如果台方提供批准陳同佳赴台的細節，香港可透過警務合作機制提供協助。但他也重申港府立場說，港府從來沒有與台灣成立任何聯繫窗口。

李家超並提到，港台曾於2016年的石棺藏屍案透過警務合作機制移交逃犯，當時案中3名嫌犯潛逃台灣，其後台灣當局將3人遞解出境，嫌犯登機抵港後被香港警方拘捕。