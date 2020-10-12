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人大代表建議新冠疫苗全額補助 醫保局：沒錢
有中國全國人大代表提議，將新冠肺炎疫苗納入醫保全額報銷。中國醫保局則表示，因接種人數眾多，所需費用總額高，明顯超出醫保基金承受能力。
澎湃新聞報導，中國國家醫療保障局近日在官網發布對中國第13屆全國人大3次會議第9354號建議的答覆，回應人大代表提出將2019冠狀病毒疾病疫苗納入醫保全額報銷的建議。
中國醫保局答覆，由於中國的基本醫療保險籌資水準較低，又以城鄉居民尤甚，2019年的城鄉居民醫保人均籌資僅約800元，但疫苗接種人數眾多，所需費用總額高，明顯超出醫保基金承受能力。
答覆指出，從醫保制度發展的現狀來看，目前的基本醫療保險制度，仍立基於為民眾提供基本疾病治療的保障，滿足民眾基本醫療需求。因此，還沒有能力將補助的支付範圍擴大到疫苗等非治療性項目。
此外，港媒南華早報曾披露，中國已有滅活疫苗正在申請藥物監管部門的有條件批准。由於該款疫苗須施打2劑才有效，原始費用約為600人民幣，引發民眾恐無力負擔的質疑聲浪。
中國官方先前曾對新冠肺炎患者採取「先治療，後結算」的方式。據醫保局提供的數據，截至7月19日，中國全國的確診與疑似病例患者醫保結算已有13.55萬人次，涉及醫療費用達人民幣18.47億元，醫保支付12.32億元，支付比率達到67%。
對於新冠肺炎疫苗納入醫保全額報銷，網民議論紛紛，有人表示，「醫保是全國人民的救命錢，疫苗應該單位負擔一部分，財政一部分，個人有能力適度負擔一部分」，如果不納入就應該要降價；但有民眾認為，還是別納入了吧，「醫保沒錢了，已經在卡臨床病人的耗材和用藥的醫保報銷了」。多數民眾無奈表示，人人吃蛋糕最終的結果就是人人沒蛋糕吃。
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