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任正非：華為管理機制落後 未來將由專家當家

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電
華為創辦人任正非。（取材自華為「心聲社區」網站）
華為創辦人任正非。（取材自華為「心聲社區」網站）

華為創辦人、總裁任正非日前表示，管理機制的落後正在抑制華為的進步，華為要向美國、俄羅斯等國學習尊重專家，否則就無法正確地發揮出科學家、專家、人才的價值，未來，華為要強調專業的作用，逐步由專家來當家，「不是誰官大誰拍板」。同時任正非表示，面對美國的狀況，公司一要自強，二要開放。

華為心聲社區10日刊發任正非在公司內部的電郵內容，任正非提到，華為要實現多元化管理，避免AT（行政管理團隊）權力過於壟斷，要賦予專委會一定人事權，給予專家合理評價和有效激勵。專家要賦予專業決策權，類似總會計師對能否入帳做出最終決策那樣，從部門首長那裡分權。

任正非舉例，比如，對專家簡單的以崗定級、以產品規模定崗的機制要廢除；專家職級一定比主官低的限制要取消，專家系統裡不能論資排輩，對專家的定級，要以其貢獻和能力來綜合確定，對此要盡快改革過來。

任正非電郵指出，與此同時，專委會也要梳理好專家的責任和權力，通過專家的垂直循環，加快人才隊伍新陳代謝，制約無能領導，促進華為的管理改進。

任正非認為，對於華為大力引進的招聘天才少年、外來專家，應有適當的輔導、合理的評價和耐心等待，不能用一刀切的考核方法來考核他們，「一旦做出突出成績，可以盡快提到目標職級。」

許多華為員工都在該篇刊文下留言，認為會是好現象，「好的開頭，希望技術專家給管理者匯報時，管理者聽不懂而大發脾氣，專家在下面瑟瑟發抖的場景越來越少。」

俄羅斯

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