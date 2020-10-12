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陸媒評蔡英文國慶演說：隱含20年「台獨」時間表

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
蔡英文總統。本報資料照
蔡英文總統。本報資料照

蔡總統國慶演說持續受到兩岸關注，上海官媒東方網發表時評稱，10月10日，蔡英文發表講話，這篇被台灣媒體稱為調子放軟、體現善意的演說，其實是一篇充滿對抗、通篇謀獨的台獨宣言。特別在最後部分，蔡英文說「願二十年後的台灣人，回想起2020的時候，會想起正是這一年，因為我們在時代中把握機遇，在變局中勇敢前進，克服了挑戰、擺脫了枷鎖」。時評問道：這不就是一個台獨時間表嗎？

時評指出，縱觀全文，這段話才是蔡英文演講的核心內容，它總結了2018年底以來，蔡英文抓住中美關係惡化和香港反修例運動的機遇，通過販賣「芒果乾」掀起反中民粹，在反中抗中浪潮中擊敗藍營及民進黨黨內賴清德的挑戰。蔡英文不僅贏得了選舉保住了權力，也成功地消弭了藍營，激起普遍的反中拒統思潮，使台獨成為台灣內部政治正確，為20年後實現台獨留下了機會。

時評稱，蔡英文這個20年時間表可不是隨便說說的。首先，蔡英文認為目前的中美關係為台獨提供了戰略機遇。她認為隨著中美競爭加劇，區域內國家展開各種合縱連橫將導致發生前所未有的情勢變化，「我們要把握變局的試煉，轉化成歷史的機遇」。說白了就是中美競爭為台獨提供了外部條件，台灣只要抓住這個千載難逢的機會，獨立就能成功。

評論說，其次，蔡英文認為全球供應鏈重組為台灣經濟脫中提供了條件。全球供應鏈重組是美國遏制中國的重要戰略手段。蔡認為「全球供應鏈的快速解構及重組，是不可逆轉的趨勢」，宣布「台灣和美國將進行高層經濟對話，在全球供應鏈重組、科技合作、基礎建設等領域，尋求未來合作空間」 。說白了，就是全身投入美國遏制大陸的大戰略，運用台灣在資通訊、半導體、物聯網、人工智慧等優勢，協助美國展開對大陸以產業鏈重組為手段的高科技冷戰。

評論又說，第三，蔡認為持續強化防衛戰力的現代化為以武護獨提供了保證。蔡認為，「示弱退讓不會帶來和平，只有自我準備充足，憑藉著堅實的防衛決心和實力，才能保證台灣安全」。面對大陸強大的軍事壓力，必須持續強化防衛戰力現代化，並加速提升不對稱戰力。不對稱戰力現在是台灣的一個熱詞，美國人幫著出主意，有要給台灣青年每人一枝槍的，有建議造很多小型戰艇的，有要把台灣打造成一個刺猬堡壘的。總之就是加大對美軍購和自造飛機軍艦和導彈。

評論提到，至於蔡呼籲兩岸對話，那是為了把兩岸形勢嚴峻的責任推給大陸，另方面就是為台獨爭取時間，叫做在策略上，也會保持彈性，靈活應變。中美競爭誰輸誰贏需要時間，重組產業鏈需要時間，戰力提升需要時間，所以，蔡英文劃了個20年的時間表，大概就是這麼估來的。

評論說，大陸不能被蔡的文青語言所迷惑，扒開這些偽善的言詞，這就是一篇倚美謀獨、脫中行獨、以武護獨的宣言書，就是一個台獨時間表。

蔡英文 台獨

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