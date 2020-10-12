香江短波／9人涉助12港青 唐婉清8人保釋

香港警方前日以協助12名港人偷渡拘捕9人，截至昨晚10時社民連梁國雄前議助唐婉清、本土民主前線成員鍾雪瑩共8人獲准保釋，餘下一人仍被扣查。但鍾雪瑩另被控「無牌管有槍械或彈藥」，昨晚通宵扣押，今早提堂，故七人獲准離開警署。

明報引述警方表示，經警務處國家安全處人員經調查後，29歲鍾雪瑩被暫控一項「無牌管有槍械或彈藥」，今早於粉嶺裁判法院提堂。資料顯示，鍾雪瑩被指涉及去12月大埔翠屏花園開槍案後潛逃，一直被通緝，至前日被有組織罪案及三合會調查科人員以涉嫌「協助罪犯」及「無牌管有槍械或彈藥」拘捕。

據報導，唐婉清昨午5時許獲保釋，社民連秘書長吳文遠、常委陳皓桓及成員曾健成等人到旺角警署聲援，唐婉清昨傍晚在聲援者陪同下離開旺角警署，並向記者揮手，但沒回應記者提問，乘的士離去。