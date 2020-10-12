快訊

狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香江短波／師涉港獨遭除牌 還有約40案在查

世界日報 / 香港新聞組／香港12日電

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計畫地散播「港獨」信息為由，取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格，為反修例風波以來首個教師被除牌個案。教育局局長楊潤雄昨天表示，教育局日後希望將特別、嚴重個案的調查結果簡單羅列，以提高透明度，令社會、家長及業界更清楚教育局的「把關力度」及準則。他指，仍有逾40宗正在調查當中，但他相信大部分老師均是專業，呼籲業界毋須太擔心，要以照顧學生長遠利益為先。

香港01報導，接受電視節目訪問時，引述教育局調查報告，指相關課堂令學生逐步接觸很多「港獨」思想，而相關教材未見引導至「港獨不可行」的結論；但他指，法律上沒有說明，教師被取消註冊後不能再註冊，惟當局收到相關教師再申請註冊時會加以考慮，當局正考慮是否有空間訂立其他懲處選項。

楊潤雄再次解釋，九龍塘宣道小學教師個案當中很有問題，包括花很多篇幅談及「港獨」、香港民族黨。他認為，今次是針對負責教材的老師，對方必須對教材負責任，楊強調：「這樣的課堂設計很有問題，根本是專業操守的問題。」楊潤雄引述教育局調查報告，指相關課堂令學生逐步接觸很多「港獨」思想，但教材未見引導至「港獨不可行」的結論，他強調教師應讓學生理解到上述結論。

律師莊指早前表示，理論上該名教師可再申請，然而教育條例中列明多個情況下，常任秘書長可拒絕申請，當中包括「該人的准用教員許可證以前曾被取消」，即今次個案中的教師情況。

教育局 港獨

延伸閱讀

桃園校地未徵收產權不清爭議 教育局：10多校通盤檢討

張煇志打造假日學校教技能 讓中輟生重返課堂

美單日近6萬確診 引發冬季疫情隱憂

港府：絕不能讓校園成為港獨溫床

相關新聞

華為高管：美加碼制裁讓華為更難 但仍能服務歐洲客戶

華為一名歐洲高管對奧地利媒體表示，華為反擊美國目的在切斷更加困難的華為半導體供應制裁，不過，華為可以繼續為歐洲的5G網路...

新華社：深圳特區40周年慶祝會14日舉行 習近平將出席

據新華社報導，深圳經濟特區建立40周年慶祝大會將於14日上午在廣東省深圳市舉行，中共總書記習近平將出席大會並發表重要講話...

香江短波／9人涉助12港青 唐婉清8人保釋

香港警方前日以協助12名港人偷渡拘捕9人，截至昨晚10時社民連梁國雄前議助唐婉清、本土民主前線成員鍾雪瑩共8人獲准保釋，餘下一人仍被扣查。但鍾雪瑩另被控「無牌管有槍械或彈藥」，昨晚通宵扣押，今早提堂，故七人獲准離開警署。

香江短波／師涉港獨遭除牌 還有約40案在查

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計畫地散播「港獨」信息為由，取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格，為反修例風波以來首個教師被除牌個案。教育局局長楊潤雄昨天表示，教育局日後希望將特別、嚴重個案的調查結果簡單羅列，以提高透明度，令社會、家長及業界更清楚教育局的「把關力度」及準則。他指，仍有逾40宗正在調查當中，但他相信大部分老師均是專業，呼籲業界毋須太擔心，要以照顧學生長遠利益為先。

王毅見菲外長 願協調南海問題

大陸國務委員兼外長王毅十日在雲南騰衝與菲律賓外長洛欽會談。王毅說，中方願與菲方推進「南海行為準則」磋商進程，確保年內簽署...

「求和說」央視李紅 隔1個月現身

日前因一席「求和說」導致國民黨前副主席王金平赴陸參加海峽論壇破局的央視主持人李紅，傳因此事件遭到封殺，但有大陸媒體發現，...

習近平本周赴深圳 將見林鄭

大陸國家主席習近平本周將赴深圳，參加深圳經濟特區成立四十周年的紀念活動，消息人士說，習近平將會見香港特首林鄭月娥和澳門特...

港媒：習近平本週將南巡深圳 並會見港澳特首

南華早報今天報導，中共總書記習近平本週將南下廣東，參加深圳經濟特區成立40週年的紀念活動。報導指，他此行也將會見香港特首...

耿爽舉10事實 嗆美「推星球大戰、建黑客帝國」

美國代表9日在聯合國大會中指控中國發展核力量嚴重威脅國際和平與安全。中國常駐聯合國副代表耿爽昨天答辯時，列舉美國威脅全球戰略安全的「十個事實」回嗆，並批美「推動星球大戰」、「構建黑客帝國」。中美代表砲火四射，聯合國已成為中美隔空交火的新戰場。

王毅訪東盟4國 與柬埔寨簽自貿協定

中國國務委員兼外交部長王毅即將對東盟四國進行正式訪問，其中並與柬埔寨簽署自由貿易協定。另外，王毅10日在雲南騰沖與菲律賓外交部長陸辛舉行會談時，稱「無論國際形勢發生什麼變化，中菲一定要做永久的好朋友。」

準備開戰？美航母在南海開展「大規模傷亡演習」

美中緊張關係持續升高，美國軍艦頻現南海活動，美國「雷根」號航母7日再出現南海海域，並展開一場特殊的「大規模傷亡演習」，似有為開戰進行準備意味，引起猜測。

中共19屆五中全會將召開 習近平權力可能提升但有限

中共將在月底召開19屆五中全會，除將在極為複雜的國際情勢下推出未來5年的發展規劃，中共總書記習近平的領導權力也將獲得加強...

熱門新聞

蔡總統向北京喊話後 共軍宣布13日福建海域實彈射擊

岳母嫌新郎紅包「太小」當眾翻臉 新娘未出聲竟在旁數錢

準備開戰？美航母在南海開展「大規模傷亡演習」

「求和說」央視李紅 隔1個月現身

為留美兒辦婚禮 反美「國師」遭酸爆

耿爽舉10事實 嗆美「推星球大戰、建黑客帝國」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。