香江短波／師涉港獨遭除牌 還有約40案在查

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計畫地散播「港獨」信息為由，取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格，為反修例風波以來首個教師被除牌個案。教育局局長楊潤雄昨天表示，教育局日後希望將特別、嚴重個案的調查結果簡單羅列，以提高透明度，令社會、家長及業界更清楚教育局的「把關力度」及準則。他指，仍有逾40宗正在調查當中，但他相信大部分老師均是專業，呼籲業界毋須太擔心，要以照顧學生長遠利益為先。

香港01報導，接受電視節目訪問時，引述教育局調查報告，指相關課堂令學生逐步接觸很多「港獨」思想，而相關教材未見引導至「港獨不可行」的結論；但他指，法律上沒有說明，教師被取消註冊後不能再註冊，惟當局收到相關教師再申請註冊時會加以考慮，當局正考慮是否有空間訂立其他懲處選項。

楊潤雄再次解釋，九龍塘宣道小學教師個案當中很有問題，包括花很多篇幅談及「港獨」、香港民族黨。他認為，今次是針對負責教材的老師，對方必須對教材負責任，楊強調：「這樣的課堂設計很有問題，根本是專業操守的問題。」楊潤雄引述教育局調查報告，指相關課堂令學生逐步接觸很多「港獨」思想，但教材未見引導至「港獨不可行」的結論，他強調教師應讓學生理解到上述結論。

律師莊指早前表示，理論上該名教師可再申請，然而教育條例中列明多個情況下，常任秘書長可拒絕申請，當中包括「該人的准用教員許可證以前曾被取消」，即今次個案中的教師情況。