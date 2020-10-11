中國宣布破獲間諜案 民眾黨：逮補無諜報行為的台灣人

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

中國大陸中央電視台11日晚間「新聞聯播」報導，大陸國家安全機關破獲數百起台灣間諜情報機關竊密案件。隨後央視的「焦點訪談」專題報導，則以去年8月入境大陸後被捕的屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居作為典型案例，李孟居除了在電視鏡頭前認罪，並指控其前往香港聲援反送中運動，是被現任枋寮鄉長陳亞麟「騙過去」。

台灣民眾黨發言人蔡峻維對此表示，中共方面選擇在台灣國慶日後透過官媒公布李孟居的影片，將國安與間諜行為之間的連結擴張解釋，意在警告和恐嚇台灣民眾及政府，除擴大文攻武嚇外，還加上逮捕無諜報行為的台灣人，台灣民眾黨表示強烈譴責。

蔡峻維強調，中共相關作法不僅無助兩岸關係發展，更使台灣民眾加深凝聚「反中」的共識，呼籲中共應正視台灣主流民意，勿用錯誤的方式加深兩岸對立。

蔡峻維表示，中共官媒所釋出的資訊多屬片面，任何審訊都應在公平審判下才確認罪名，不應為了藉此展現政治手段，就任意定罪；這樣的說法，外界無法明白真相是什麼，更無法讓國際社會信服。

民眾黨呼籲中共勿藉此更激化兩岸人民的對立，同時也要求中共政府儘速釋放李孟居，陸委會也應積極介入，協助李孟居在內因政治因素被關押於中國大陸的台灣人士得以儘早返台。

中共 李孟居 台灣民眾黨

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