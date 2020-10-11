中國稱破獲數百起台灣間諜 綠委：很符合中共造假風格

中國大陸官媒央視11日在「新聞聯播」中報導，大陸國安機關近期依法打擊台灣間諜情報機關滲透破壞行動，破獲數百起間諜竊密案件，「打掉台灣間諜情報機關針對大陸佈建的間諜情報網絡，有效維護了國家安全和利益」。對此，民進黨立委王定宇在臉書上表示，在中共的獨裁政權下，他需要你是台灣間諜，你就是台灣間諜。

央視報導稱，這次行動是中共國安機關繼「2018雷霆行動」後，針對台灣及其間諜情報機關的又一次重拳出擊。並指近期以來，「台灣蔡英文當局與外部反華勢力勾連，挾洋自重，頻頻製造事端，大肆鼓噪並加緊推動一系列謀「獨」活動，不斷挑戰一個中國底限，嚴重破壞台海和平穩定，台灣間諜情報機關，加速綠化，甘於充當民進黨當局推進台獨路線的工具，大肆利用兩岸交流交往渠道，大搞學術情戰媒體情戰，嚴重危害國家主權安全和發展利益」。

央視預計將於11日晚7點40播出的焦點訪談節目，將對此進行專題報導。

王定宇則在臉書上稱，這是中國方面狗急跳牆、傷害無辜，過去都有案例。他表示，在中共的獨裁政權下，他需要你是嫖妓的，你就是嫖妓的犯人；他需要你是台灣間諜，你就是台灣間諜；他認為你可以走了，你就可以自由的走了；他需要你消失了，你就會被消失了！

他質疑，間諜的證據、證人，和犯罪事實呢？認為中國方面一概沒有，只要有犯人自白就夠了！王定宇並批評，這樣的政權，跟砍人腦袋的恐怖組織ISIS有什麼不同？

他強調，不只是台灣，包括英國、澳洲、加拿大都有類似濫捕、隨意扣罪名的案例，更不要提中國對待自己中國國民或港澳民主人士。對於中國指控台灣派數百名間諜，他說，這種指控還真的非常符合中共造假風格！

他並藉此提醒大家，出入或投資中國、港、澳，中共人治獨裁的風險務必列入重要考量！