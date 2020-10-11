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全民「防台」？ 大陸要求大學師生都要收看台諜案報導

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中央電視台11日晚間報導大陸破獲數百起台諜案。（截圖自央視畫面）
中央電視台11日晚間報導大陸破獲數百起台諜案。（截圖自央視畫面）

蔡總統在國慶演說中宣示，有決心維持兩岸穩定，但中國大陸卻進一步強化全民「防台」意識。中央電視台11日晚間的「新聞聯播」報導，大陸國家安全機關破獲數百起台灣間諜情報機關竊密案件。北京當局早前通知各大學，必須安排師生員工收看這則報導，並「組織學習相關文章」。

但據悉，原本央視這則報導預定在10月10日蔡總統發表國慶講話後的當晚播出，但不知何故臨時延後一天播出。

大陸也曾於2018年9月15日央視「新聞聯播」，及15、16日央視「焦點訪談」的專題新聞節目中報導，破獲百餘起台灣間諜案。當時的報導主要是指控台灣情報人員利用金錢收買、感情腐蝕、色情引誘、網路勾聯等方式，利用來台陸生從事間諜情報活動。

據了解，北京當局兩年前並未發文通知各大學師生必須收看這一報導。

大陸西北大學官網10月10日發布「保衛處」（武裝部）的一份通知，對象是「校內各單位」。通知稱，「按照上級部門要求，請各單位根據實際情況安排師生員工收看中央電視台相關新聞片，並組織學習相關文章。」

根據這份通知，央視這則新聞原本是安排在10日的新聞聯播中播出，但不知何故臨時取消。西北大學官網隨後也不見這則通知。

成都電子科技大學等院校則是透過簡訊、微信群組等，則於10日晚間通知學校師生員工，這則「國家安全教育節目」調整為在11日的新聞聯播中播出。

相關通知顯示，除11日的「新聞聯播」與「焦點訪談」，12日、13日晚間的「焦點訪談」，以及近日的人民日報、環球時報、央視「海峽兩岸」欄目也都會有相關報導、評論員文章和專題評論。

面對大陸官方此刻如此高調加強全民防範「台諜」教育，就有收到通知的大陸教師稱，「這是不是要打仗了？工作歷史上還是第一次！」

大陸多所大學均通知師生員工必須收看台諜案相關報導，但這則報導原定10日播出。（讀者提供）
大陸多所大學均通知師生員工必須收看台諜案相關報導，但這則報導原定10日播出。（讀者提供）

間諜 北京 國慶

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