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大陸偵破數百起台灣間諜竊密案 央視：蔡政府大搞學術媒體情戰

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央視報導：大陸偵破數百起台灣間諜竊密案

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
大陸國家安全部。（法國廣播公司中文網資料照片）
大陸國家安全部。（法國廣播公司中文網資料照片）

大陸官媒央視11日在「新聞聯播」中報導，大陸國安機關近期依法打擊台灣間諜情報機關滲透破壞行動，破獲數百起間諜竊密案件，「打掉台灣間諜情報機關針對大陸佈建的間諜情報網絡，有效維護了國家安全和利益」。

報導稱，這次行動是中共國安機關繼「2018雷霆行動」後，針對台灣及其間諜情報機關的又一次重拳出擊。

報導指稱，近期以來，「台灣蔡英文當局與外部反華勢力勾連，挾洋自重，頻頻製造事端，大肆鼓噪並加緊推動一系列謀「獨」活動，不斷挑戰一個中國底限，嚴重破壞台海和平穩定，台灣間諜情報機關，加速綠化，甘於充當民進黨當局推進台獨路線的工具，大肆利用兩岸交流交往渠道，大搞學術情戰媒體情戰，嚴重危害國家主權安全和發展利益」。

央視將於11日晚7點40播出的焦點訪談節目，將對此進行專題報導。

北京公務部門10日晚收到北京市國安部門通知，要求各單位組織人員觀看、關注以下內容：

一、10月11日，中央電視台《新聞聯播》；10月11日-13日，中央電視台《焦點訪談》連續3集；近期中央電視台《海峽兩岸》節目；10月12日起，《環球時報》連刊；近期《人民日報》。

規定還要求：上級單位通知時說明：觀看內容暫不劇透，到時一看便知。請各部門保密員轉發本部門人員觀看。

另據北京消息人士透露，破獲台灣間諜案的新聞，原本要在國慶雙十節的10日晚間播出，但因故延遲一天。

間諜 北京 國安

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