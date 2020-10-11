耿爽舉10事實 嗆美「推星球大戰、建黑客帝國」

美國代表9日在聯合國大會中指控中國發展核力量嚴重威脅國際和平與安全。中國常駐聯合國副代表耿爽昨天答辯時，列舉美國威脅全球戰略安全的「十個事實」回嗆，並批美「推動星球大戰」、「構建黑客帝國」。中美代表砲火四射，聯合國已成為中美隔空交火的新戰場。

美國代表於當地時間9日在聯合國大會裁軍與國際安全委員會的一般辯論中，指控中國和俄羅斯發展核力量，嚴重威脅國際和平與安全。北京日報報導，耿爽昨天行使答辯權時，反嗆「美國才是當前全球戰略安全與穩定的最大威脅」，並列舉「十個事實」佐證，並「請美方認真反思一下自身的所作所為」；報導並形容耿爽發言火力全開堪稱「痛快！」。

耿爽列出的「十個事實」包括：癡迷窮兵黷武，重拾冷戰思維，奉行單邊主義，謀求自我鬆綁，大搞政治操弄，打破戰略平衡，阻擋生物軍控，遲滯化武銷，推動星球大戰，構建黑客帝國。並稱如果時間允許，他可以列舉出更多事例。

耿爽指出，美國軍費常年高居世界第一，2019年達7000多億美元，佔世界軍費總開支近40%，卻公然將中國、俄羅斯定位為戰略競爭對手，挑動大國對抗；美國一邊退出「中導條約」、伊核全面協議等，一邊又不斷升級核武庫，甚至討論重啟核試驗，在核不擴散問題上奉行雙重標準，濫施單邊制裁，大搞政治操弄。

耿爽並批美在亞太、中東歐部署反導系統，企圖建立絕對優勢；又獨家反對「禁止生物武器公約」核查議定書談判，成為生物軍控進程的「絆腳石」。美國作為世界上唯一擁有化學武器庫存的國家，卻多次推遲化武銷毀時間，還成立外空司令部，加速開展外空武器試驗和軍事演習，且通過「棱鏡門」等項目在全世界大肆開展網絡攻擊和監聽活動，企圖稱霸網絡空間。

耿爽表示，美方不自省，卻在聯合國平台散布政治病毒，黑中國，此舉意在甩鍋推責，但終究掩蓋不了美國自身抗疫的失敗，也欺騙不了國際社會。他並稱，既然美方口口聲聲叫喊「美國優先」，那麼就請做到「履約優先」、 「銷毀優先」、 「裁軍優先」，與各國一道努力維護全球戰略安全與穩定。