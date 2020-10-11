王毅訪東盟4國 與柬埔寨簽自貿協定

中國國務委員兼外交部長王毅即將對東盟四國進行正式訪問，其中並與柬埔寨簽署自由貿易協定。另外，王毅10日在雲南騰沖與菲律賓外交部長陸辛舉行會談時，稱「無論國際形勢發生什麼變化，中菲一定要做永久的好朋友。」

美國之音報導，柬埔寨外交與國際合作部9日在一份聲明中說，王毅在10月11日-12日訪問柬埔寨期間，將會對柬埔寨首相洪森進行禮節性的拜訪，並與副首相兼外交大臣布拉索昆以及其他高級官員舉行正式會談。在訪問期間，雙方將會簽署中柬自由貿易協定以及就改善西哈努克省轉診醫院的可行性研究以及西哈努克省城市污水系統發展項目的可行性研究進行換文。

王毅對柬埔寨的訪問是他此次東盟之行的第一站。他還將正式訪問馬來西亞、寮國和泰國，並過境新加坡。

美中兩國都力圖加強與東盟的關係。最近，柬埔寨將泰國灣雲朗海軍基地內美國資助的一處海事安全項目設施拆毀。美國對此表示失望，並對這次拆除行動可能與中國軍隊會使用柬埔寨海軍基地有關表示了擔憂。

柬埔寨政府否認拆除設施是准許中國獲得基地使用特權的信號。

與此同時，印尼總統特使以及菲律賓外長也在近期訪問中國。

觀察者網報導，王毅10日在雲南騰沖與菲律賓外長陸辛舉行會談。王毅歡迎陸辛訪華，表示中菲是近鄰，也是隔海相望的家人。無論國際形勢發生什麼變化，中菲一定要做永久的好朋友，因為這完全符合兩國人民的根本利益和共同願望。

王毅還稱，中方願同菲方共同推進「南海行為準則」磋商進程，早日達成中國與東盟共同認可、行之有效的地區規則。