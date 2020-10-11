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準備開戰？美航母在南海開展「大規模傷亡演習」
美中緊張關係持續升高，美國軍艦頻現南海活動，美國「雷根」號航母7日再出現南海海域，並展開一場特殊的「大規模傷亡演習」，似有為開戰進行準備意味，引起猜測。
環球網報導，美國太平洋艦隊9日發布消息稱，美國海軍的雷根號航母7日在南海展開了「大規模傷亡演習」（演練應對艦上出現大規模傷亡情況）。在美國太平洋艦隊公布的畫面中，可以看到雷根號航母的飛行甲板上擺著多具救援器具，扮演「病人」的航母艦員躺在擔架上，其他艦員為這些「病人」提供轉移和救助。
報導指出，美國太平洋艦隊並未披露此次演習的更多細節，僅稱，雷根號航母是美國第五航母戰鬥群的旗艦，是一支時刻準備戰鬥的作戰力量，保衛美國及其盟友、夥伴國在印度-太平洋地區的利益。
美國軍艦近日在南海活動頻頻。據美國太平洋艦隊8日發布的消息，10月6日當天，美國海軍的「米利諾基特」號遠征快速運輸艦現身南海，與汶萊海軍的「達魯塔克瓦」號巡邏艦開戰聯合演練。10月7日，美國海軍的阿利伯克級導彈驅逐艦「麥凱恩」號出現在南海，並組織艦員進行重機槍武器操作訓練。
此前，中國國務委員兼外長王毅曾在出席第十屆東亞峰會外長會時表示，僅上半年，美國就派出近3000架次軍機、60餘艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊，不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，正在成為南海軍事化的最大推手。
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