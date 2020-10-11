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台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

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蔡總統向北京喊話後 共軍宣布13日福建海域實彈射擊

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
共軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰。（央視截圖）
共軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰。（央視截圖）

根據福建漳州古雷港經濟開發區管理委員會在其官微發布禁航通告：解放軍某部定於2020年10月13日至17日在福建古雷半島東側海域進行實彈射擊。

蔡英文總統昨天在國慶談話中向北京喊話，強調維持兩岸穩定是雙方共同責任，願在對等尊嚴下與大陸對話，但陸方顯然不接受，除了國台辦批評其談話延續對抗思維和敵對意識，暴露民進黨當局謀獨本質，陸方今天也發布共軍演訓的訊息。

據陸方通告，警戒區域為紅嶼、橫嶼周邊海域，北至六鰲半島大尖山礁，西至沙洲島，南至橫嶼以南10公里，東至橫嶼以東12公里。

坐標海a點：23-48-35N 117-40-35E，海b點：23-56-50N 117-48-00E，海c點：23-52-50N 117-53-10E，海d點：23-44-30N 117-45-40E四點連線水域範圍內。

通告要求警戒區域內的漁船、人員務必於10月12日15：00前撤離。

大陸央視昨報導，解放軍近日在福建、廣東兩省多處海域同步展開「一場多兵種聯合立體渡海登陸演練」。據指這次演練還設置了難度和危險系數更高的夜間裝載課目。

福建 解放軍 北京

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