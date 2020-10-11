警拘捕9人疑助12港人偷渡 港青家屬轟「試圖轉移視線」

香港警方昨天清晨在九龍及新界拘捕4男5女，包括曾任立法會前議員梁國雄助理的唐婉清、本土民主前線成員鍾雪瑩，懷疑這9人之前協助12名港人偷渡台灣。

綜合媒體報導，對於涉嫌偷渡、被羈押在深圳的12名港人，有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東說，他們全部在港涉及不同的嚴重案件，不應離開香港。涉嫌協助他們的九名被捕者，有不同分工，包括船主、提供資金和安排偷渡前的交通住宿，安排他們到台灣後的生活，協助他們逃避在香港的法庭審訊和阻礙警方合法拘捕。

何振東說，行動中搜獲50多萬元（港幣，下同，約逾7.5萬美元）現金、幾台電腦及手機，也有金額為幾十萬元的船隻交易單據，至於偷渡費用大約為港幣幾萬至十幾萬元不等。

何振東指出，9名被捕人士當中，年齡介於27至72歲，包括前議員助理，也有人任職文職、廚師和音樂老師，與12人屬朋友關係，部分人曾經因為反修例事件被捕。他稱，案件仍在調查，其中一個非常重要的方向，包括9人是否有幫助其他人士潛逃，不排除再有人被捕。

家屬續追究「港共勾結送中責任」

據明報報導，被捕的28歲鍾雪瑩被指與一名律師助理「安排偷渡」；72歲唐婉清被指和另外兩名女子「提供窩藏地點」；一名60歲無業男子被指為船主，負責安排快艇。此外，鍾雪瑩被指涉及去年底大埔翠屏花園開槍案後一直潛逃，警方昨以涉嫌無牌管有槍械或彈藥將她拘捕。

報導指出，12名港人的家屬發表聲明，質疑昨日的拘捕行動，「極有可能建基於深圳公安對12人祕密審訊所獲的資料」，憂慮12人可能正面對酷刑逼供；又批評警方的拘捕行動「試圖轉移視線」，會繼續追究「港警與中共勾結將12人送中的始末和責任」。

另有傳媒報導，警方在12名港人被內地海警截獲當日，以飛行服務隊定翼機及獵豹直升機在碼頭上空監察。何振東在記者會上至少五度被問及有關報導，他回應稱不評論個別報導，強調內地海警行動與香港警方無關。

唐婉清活躍社運 鍾雪瑩涉多案遭通緝

據報導，立法會前議員梁國雄助理唐婉清與社民連成員劉山青結婚。劉1981年北上探訪被捕民運人士王希哲及何求的家屬時遭拘留，其後被判入獄10年。唐一直在港等他獲釋，之後二人結婚，繼續投身社會運動。

報導說，鍾雪瑩為青年新政立法會前議員梁頌恆和游蕙禎的助理。梁游二人2016年在立法會宣誓風波中，與3名前議員助理強行進入會議室宣誓被捕，鍾等4人被判囚4星期。2018年2月，警方在鍾雪瑩住所中搜出3.68克草狀大麻，被控販毒，去年被判罪名不成立。去年8月，警方在火炭一工廈破獲武器庫，拘捕包括前香港民族黨召集人陳浩天在內8人，鍾雪瑩亦為被捕者之一。去年底大埔翠屏花園開槍案，鍾雪瑩被指涉案後潛逃。