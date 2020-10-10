陸委會批評環時總編 要求北京約束言論
針對蔡英文總統國慶談話，大陸官媒環球時報總編胡錫進稱，蔡演說口氣軟，是因感受到戰爭懲罰的嚴重性，並指對台軍事鬥爭武嚇，才能「震住他們」。陸委會對此回應，北京不應放任官媒胡言亂語，胡亂放話，在兩岸升高敵意，在區域及台海製造事端，並要對岸嚴格約束旗下官媒或個人的言論。
陸委會今日針對胡錫進的說法，發出「三點回應」。陸委會稱，對胡錫進的言論感到非常遺憾，並認為他的言論極盡惡意及挑釁，不僅是阻礙兩岸間可能的善意互動，且企圖尋釁生事，刻意製造雙方的對立衝突，其居心叵測。
陸委會表示，北京當局不應放任官媒胡言亂語，胡亂放話，在兩岸升高敵意，在區域及台海製造事端，強烈呼籲對岸今後要嚴格約束官媒及旗下媒體或個人的言論，不要再有令親痛仇快的妄言妄行。
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