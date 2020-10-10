陸委會回應國台辦 缺乏承擔責任的勇氣

大陸國台辦批評，蔡英文總統今日的國慶談話延續對抗思維與敵對意識，鼓吹謀獨言論，鼓噪勾連外部勢力，並稱只有回到「九二共識」政治基礎的正軌，兩岸就能重啟對話協商。陸委會對國台辦的回應表達強烈不滿與遺憾，並認為其拒絕與台灣共同推動兩岸和平，缺乏承擔責任的勇氣。

陸委會今天傍晚發布名為「總統國慶談話傳遞維護兩岸和平的決心，中共當局亦應展現維持兩岸關係穩定的態度和承擔」的新聞稿。

陸委會指出，蔡總統國慶談話重申維護台海和平、保障國家安全，及堅守處理兩岸關係原則的決心，沒有改變，這是兩岸共同的利益與責任，不應由台灣單方面承擔。

陸委會指出，總統更提出只要北京當局有心化解對立、改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願促成有意義的對話，共同討論和平相處之道。這是台灣人民與朝野政黨一致的主張與共識，更是我方維護台海和平穩定的負責任作法，中共領導人必須務實理解。

陸委會對於中共國台辦制式卸責與批判、拒絕與台灣共同推動兩岸和平，更威迫我方必須接受沒有中華民國生存空間的「一中原則」前提，完全缺乏承擔責任的勇氣，我方表達強烈不滿與遺憾。

陸委會強調，台灣人民守護國家主權、捍衛台灣民主自由、及拒絕對岸片面政治主張的意志堅韌。面對北京當局刻意加大對台威脅、升高區域緊張，台灣則更為團結面對挑戰。

陸委會呼籲對岸切勿一再誤判情勢、製造對立，唯有正視兩岸現實、本於相互尊重、善意理解的態度，停止對台恫嚇壓迫，方為兩岸關係良性發展的正途。