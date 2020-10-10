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回應蔡英文國慶演說 國台辦：回到九二共識才能重啟對話
蔡英文總統今天在雙十國慶日講話時提到希望在對等尊嚴下與大陸展開有意義對話。大陸國台辦發言人朱鳳蓮回覆，只有回到九二共識政治基礎的正軌，兩岸就能重啟對話協商，兩岸關係才能改善，台海才能和平穩定。
國台辦發言人朱鳳蓮就「民進黨當局領導人和島內民意機構負責人今日講話涉兩岸關係內容」，評論表示，「這些講話延續對抗思維和敵對意識，鼓吹謀獨言論，鼓噪勾連外部勢力，蠱惑台灣民心，再次暴露民進黨當局謀獨本質」。
朱鳳蓮說，造成兩岸關係緊張的根本原因是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識、干擾和阻撓兩岸交流合作、推動一系列謀獨行徑、勾連外部勢力進行挑釁，責任完全在民進黨當局。台獨是絕路，搞對抗沒有出路，挾洋自重只會自食惡果。
她說，「我們奉勸民進黨當局停止任何謀獨挑釁言行，不要在錯誤的道路上越走越遠」。
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