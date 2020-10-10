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雙十國慶日 央視播共軍第73集團軍演練跨海登陸作戰

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
共軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰，共軍上岸後躲避反登陸樁畫面。（央視截圖）
共軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰，共軍上岸後躲避反登陸樁畫面。（央視截圖）

今天是我雙十國慶日，大陸央視今天報導對台攻擊主力的第73集團軍的多兵種聯合立體渡海登陸演練，報導稱，此次演練由陸航、特戰、電子對抗、炮兵、無人機、兩棲坦克等部隊完成登陸任務。

央視報導稱，解放軍第73集團軍日前在福建、廣東兩省的多處海域同步展開，進行多支新制作戰力量在體系融合的全域突擊登陸作戰演練能力，與以往不同的是此次演練還設置難度和危險係數更高的夜間裝載科目。

演練預案為火力打擊群率先發起火力突襲，各型火炮採取覆蓋壓制式射擊手段，消滅敵方火炮陣地和飛彈發射陣地，目標被成功摧毀後，武裝直升機迅即升空，多架武裝直升機採取小編隊低空突擊的攻擊方式，對敵岸灘實施精確掩護先遣特戰隊，並成功破除反登陸障礙。

接著由兩棲戰車發起衝擊，兩棲重型合成部隊在登陸作戰過程中，建立登陸場任務，過程中，陸航，炮兵，特戰，電子對抗，等軍兵種力量之間的協同成體系作戰，全面檢驗部隊多項實戰能力。

其中裝甲突擊群成功為後續部隊開闢登陸場，並為後續梯隊快速上路，鞏固，拓寬陣地，鞏固近岸前沿陣地，防止敵人反撲。兩棲坦克步戰車交替，對敵碉堡反裝甲火力點以及殘餘目標實施精確打擊，部隊成功奪占要點，占領陣地。

解放軍第73集團軍部署大陸東南沿海，被稱為攻台主力部隊。時值兩岸關係惡化之際，進行如此大規模演練兩棲登陸作戰，且央視選在我國慶日，並以長達6分多鐘播報並配合各兵種作戰畫面，其警告意味不言可喻。

共軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰，共軍上岸進入畫面。（央視截圖）
共軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰，共軍上岸進入畫面。（央視截圖）
共軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰，武裝直升機大舉出動。（央視截圖）
共軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰，武裝直升機大舉出動。（央視截圖）
共軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰，畫面中的岸灘反登陸樁明顯可見。（央視截圖）
共軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰，畫面中的岸灘反登陸樁明顯可見。（央視截圖）

直升機 解放軍

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