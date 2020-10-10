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香港再傳移民潮 網路申辦良民證大爆滿

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
專家表示，港版國安法實施後，移民潮再升溫。中新社資料照片
專家表示，港版國安法實施後，移民潮再升溫。中新社資料照片

香港再度出現移民潮，移民需要俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書，申請名額日日爆滿，申請人需要每天凌晨12點搶在網站登記一百多個名額。即使成功登記，最快也要等到31天後才可辦理申請手續。

香港01報導，港人移民熱潮持續，今年前九月個，警方共接獲2萬1,239宗「良民證」申請（即「無犯罪紀錄證明書」），申請數字自今年6月起攀升。

港人辦理移民或到外國升學，都需要申請俗稱「良民證」，由警務處收費簽發。因為疫情，警務處規定所有申請人均須經網上系統或電話預約，可選時段涵蓋未來30天日期，在連續測試下，均顯示預約滿額，無法登記。

英識教育顧問張曉雯表示，在暑假放榜期間，已收到個案反映預約申請「良民證」有阻滯，至8月中更是「大塞車」，一度顯示未來三個月都沒有預約名額。

胡康邦移民顧問創辦人胡康邦表示，港人移民是大勢所趨，他近期舉辦三次網上簡介會，均有逾400人參與。

環凱移民顧問公司董事張家禧指出，港版國安法實施後，移民潮再升溫，惟受疫情影響，不准臨場排隊，並曾暫停辦理服務，預料積壓不少申請。他形容，要搶到名額很難，有需要的市民只能「盡力試、每日一朝早努力入系統」。

有港人表示，打算移民到台灣享受退休生活，指台灣「生活舒服啲」，又認為網上登記後雖然要一個月才可以辦理手續，但並不繁複，「等就得」；也有港人成功在網上系統接收別人放棄的名額，提早十天辦理申請手續。有人反映，由於只有三個櫃位服務，即使有預約，仍要等大約一小時。

由於疫情影響，港府暫停現場登記辦理申請「良民證」手續的服務，市民如有意申請「良民證」，需每天凌晨12點在登記系統，搶一百多個名額，而登記日期則為31天之後。除非有人放棄名額，而又在系統中改期成功，否則便要等待31天才可辦理申請手續。

周先生與太太表示希望移民到台灣，以享受退休生活。周先生稱，台灣的生活較安寧，生活起來也較香港輕鬆，因此希望可移民到當地。他還表示，早於一個月前已在網上預約，但即使等候多時，仍認為可以接受，因為網路預約始終都方便，只是需要等，且辦理手續並不繁複，雖然仍要在辦公室內等大約一小時，但只需約五分鐘便可完成申請手續。

據香港警方數字，今年1至9月，其接獲2萬1,239宗「良民證」申請，較去年同期的2萬2,712宗，下降約6%，不過今年申請宗數由6月起回升達2,782宗，與9月的2,743宗，是最多人申請的月份，7月及8月也分別有2,596宗、2,348宗申請。

警方表示，鑒於近日出現未來30天預約爆滿的情況，已抽調人手以增加處理申請的數量。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，英國宣布持BNO港人移居方案後，接獲大量查詢，原本已計劃移民的港人，也被英國政策吸引，不過很多細節未發布，加上當地疫情反覆、經濟及失業率等因素，不少港人持觀望態度，將目光放回移民政策較成熟的國家，如澳洲及加拿大。

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