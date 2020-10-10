港警拘9人 疑協助12港人偷渡台灣

香港警方今（10）日清晨在九龍及新界拘捕4男5女，懷疑這9人之前協助12名港人偷渡台灣。

綜合港媒報導，對於涉嫌偷渡、被羈押在深圳的12名港人，有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東說，他們全部在港涉及不同的嚴重案件，不應離開香港。涉嫌協助他們的9名被捕者，有不同分工，包括屬船主、提供資金和安排偷渡前的交通住宿，安排他們到台灣後的生活，協助他們逃避在香港的法庭審訊和阻礙警方合法拘捕。

何振東說，行動中搜獲港幣50多萬元現金、幾台電腦及手機，也有金額為幾十萬元的船隻交易單據，至於偷渡費用大約為港幣幾萬至十幾萬元不等。

何振東指出，9名被捕人士當中，年齡界於27至72歲，包括前議員助理，也有人任職文職、廚師和音樂老師，與12人屬朋友關係，部分人曾經因為反修例事件被捕。

他稱，案件仍在調查，其中一個非常重要的方向，包括9人是否有幫助其他人士潛逃，不排除再有人被捕。

被問及香港警方在偷渡案中的角色，警方強調，這12名在逃人士涉及不同的嚴重案件，不應離開香港。而他們是逃避香港刑責，外逃時觸犯大陸刑法，在大陸水域被捕，有關的行動與香港警方無關。

這12名香港人包括11男1女，年齡介於16歲至31歲，男子包括涉嫌違反《港版國安法》的「香港故事」成員李宇軒，其餘為張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、黃偉然、鄧棨然、嚴文謙及黃臨福，他們在香港皆被控不同罪名及獲准保釋候審，另一女子喬映瑜則被警方通緝。