快訊

屋被法拍無家可歸…母女夜宿總統府前廣場 因國慶遭驅離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港警拘9人 疑協助12港人偷渡台灣

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
港警今（10）日拘捕4男5女，懷疑他們之前協助12名港人偷渡台灣。法新社資料照片
港警今（10）日拘捕4男5女，懷疑他們之前協助12名港人偷渡台灣。法新社資料照片

香港警方今（10）日清晨在九龍及新界拘捕4男5女，懷疑這9人之前協助12名港人偷渡台灣。

綜合港媒報導，對於涉嫌偷渡、被羈押在深圳的12名港人，有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東說，他們全部在港涉及不同的嚴重案件，不應離開香港。涉嫌協助他們的9名被捕者，有不同分工，包括屬船主、提供資金和安排偷渡前的交通住宿，安排他們到台灣後的生活，協助他們逃避在香港的法庭審訊和阻礙警方合法拘捕。

何振東說，行動中搜獲港幣50多萬元現金、幾台電腦及手機，也有金額為幾十萬元的船隻交易單據，至於偷渡費用大約為港幣幾萬至十幾萬元不等。

何振東指出，9名被捕人士當中，年齡界於27至72歲，包括前議員助理，也有人任職文職、廚師和音樂老師，與12人屬朋友關係，部分人曾經因為反修例事件被捕。

他稱，案件仍在調查，其中一個非常重要的方向，包括9人是否有幫助其他人士潛逃，不排除再有人被捕。

被問及香港警方在偷渡案中的角色，警方強調，這12名在逃人士涉及不同的嚴重案件，不應離開香港。而他們是逃避香港刑責，外逃時觸犯大陸刑法，在大陸水域被捕，有關的行動與香港警方無關。

這12名香港人包括11男1女，年齡介於16歲至31歲，男子包括涉嫌違反《港版國安法》的「香港故事」成員李宇軒，其餘為張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、黃偉然、鄧棨然、嚴文謙及黃臨福，他們在香港皆被控不同罪名及獲准保釋候審，另一女子喬映瑜則被警方通緝。

香港 偷渡 港警

延伸閱讀

香江風情／香港迷失的天際線

香港新增8人染疫 累計確診5169例

國安法上路被列中國一部分…美取消特殊待遇 港人不能抽綠卡

台商資金匯回 8成來自香港

相關新聞

香港再傳移民潮 網路申辦良民證大爆滿

香港再度出現移民潮，移民需要俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書，申請名額日日爆滿，申請人需要每天凌晨12點搶在網站登記一百...

港警逮捕多名走私集團成員 涉嫌協助12名港人逃往台灣

香港警方10日逮捕9名走私集團成員，他們涉嫌於八月底幫助12名遭通緝的港人逃往台灣。

潘曉穎母親盼港府速協調陳同佳來台 別再把本案當球踢

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的港男陳同佳至今未來台投案，潘母接受明報專訪時哭訴，盼港府為女兒討回公道，與台灣政府協調，「別再...

港府官員稱公務員違反誓言很嚴重 或有推翻政府意圖

港府公務員事務局局長聶德權今（10）日在電台節目上表示，港府將於下周一向各部門發通告，要求今年7月1日起新入職的公務員簽...

學者：兩岸不太可能對話、仍有擦槍走火的可能

蔡英文總統今日在國慶演說中表示，有決心維持兩岸的穩定。淡江大學榮譽教授陳一新認為，有決心維持兩岸穩定需視兩岸是否能良好互...

港警拘9人 疑協助12港人偷渡台灣

香港警方今（10）日清晨在九龍及新界拘捕4男5女，懷疑這9人之前協助12名港人偷渡台灣。

在岸人民幣兌美元9日夜盤升值逾千點

在岸人民幣兌美元9日夜盤收報6.6932，較上一交易日（9月30日）夜盤收盤上漲1,058點。

新聞眼／蔡政府讓步 陳同佳來台投案露曙光

陸委會八日首度鬆口，指涉嫌在台殺害女友潘曉穎的港男陳同佳除了與指定的窗口聯繫之外，也可到我駐港辦事處申請簽證來台，這意味...

美艦今再闖西沙 共軍：已警告驅離

中共解放軍南部戰區新聞發言人張南東9日晚間表示，10月9日，美軍「麥凱恩」號飛彈驅逐艦未經中國大陸政府允許，擅自闖入中國...

釣魚台遭日改名 陸設官網反嗆：中國領土主權

針對中方設置釣魚台官網引起日本官方抗議，大陸外交部發言人華春瑩今（9）日表示，日方企圖通過所謂的更名挑釁中國領土主權，這...

美威脅限制螞蟻集團和騰訊 北京：無異現代海盜

外媒報導，在國家安全考量下，美國擬針對中國的螞蟻集團和騰訊控股等數位支付平台祭出限制措施。中國外交部發言人華春瑩今天以「...

陳同佳投案只聞聲響不見人影 知情人士：港府恐從中阻撓

香港人陳同佳涉嫌在台殺死女友潘曉穎案，造成港府擬修改逃犯條例，更引爆反送中運動骨牌效應...

熱門新聞

飆千點！人民幣匯率創1年半新高 15分鐘過10關

美艦今再闖西沙 共軍：已警告驅離

網購兔皮幫愛貓「保暖」 挨批殘忍港女反駁：貓都吃兔肉

日本下月開放赴中 網酸：你讓來，我們還不讓進呢！

被爆年收1200萬、兒移民加拿大 胡錫進：太離奇

今天辭職了嗎？ 陸銀行員互稱「獄友」高KPI、低薪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。