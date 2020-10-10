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學者：兩岸不太可能對話、仍有擦槍走火的可能

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
蔡英文總統今天以「團結台灣，自信前行」為題在雙十國慶慶典中發表演說。圖／本報系資料庫
蔡英文總統今天以「團結台灣，自信前行」為題在雙十國慶慶典中發表演說。圖／本報系資料庫

蔡英文總統今日在國慶演說中表示，有決心維持兩岸的穩定。淡江大學榮譽教授陳一新認為，有決心維持兩岸穩定需視兩岸是否能良好互動，現今氣氛下，顯然兩岸不太可能進行對話，且不排除有擦槍走火的可能性。

總統在講話中提到，會持續強化防衛戰力現代化與加速提升不對稱戰力；也表示有決心維持兩岸的穩定。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話。這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識。

陳一新上午接受訪問時指出，現階段台海形勢嚴峻，中美不一定想為台灣開火，但仍不能排除擦槍走火的可能。待美國選舉結束後，才會暫時沒問題，因中美會調整關係，美國打「台灣牌」會暫告一個段落，中美間氛圍不會那麼嚴峻，現在是親台友台政策，未來調整會較為平衡。

陳一新表示，兩岸穩定需視雙邊能否良好互動。他舉例，今年初國台辦對於ECFA都說不會輕易終止，但近來國台辦發言人馬曉光改稱，兩岸關係維護好，ECFA才能順利執行，這是話中有話。假如兩岸關係不能維護，這責任雙邊都有，而要不要終止ECFA成為大陸的選項。

他接著分析有關兩岸對話，表示國民黨黨團近期的兩項提案，即台美復交與美國協防案，為蔡英文提供了子彈。這是國民黨提這兩案所忽略的後果，成為民進黨操作的工具。

陳一新表示，蔡英文在演說中強調朝野的共識，從肯定藍綠合作，到現在進一步將藍綠合作成為籌碼，變成對付對岸的工具。國、民兩黨合作可能讓中共選擇被迫與蔡英文對話，因為藍營不是對話對象的話，在北京眼中將來沒有藍綠之分，只有大綠、小綠之別，這時候將迫使北京與民進黨對話。

他分析，國、共將來還是有對話機會，但重要性降低，藍營很多想法與綠營一樣，北京將難以區別；此外，藍營更難得到選票，沒有甚麼機會重新執政。

陳一新指出，這是國民黨的問題，如果被迫要對話，大陸可能選擇跟執政者對話。

北京 蔡英文

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蔡英文盼朝野團結在民主價值下 國民黨：停止萊豬進口

國慶典禮 蔡英文總統講話

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