潘曉穎母親盼港府速協調陳同佳來台 別再把本案當球踢

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的港男陳同佳至今未來台投案，潘母接受明報專訪時哭訴，盼港府為女兒討回公道，與台灣政府協調，「別再將我們當是一個『波（ball，球之意）』」。

潘母質疑，說服陳自首的聖公會教省秘書長管浩鳴上周曾稱陳同佳是否赴台將於本周明朗化，但一直未有進展，她希望協助陳的台灣律師交代進度，不要一周又一周拖延下去。

對於香港特首林鄭月娥日前表示，傳媒越報導，令潘母情緒越波動。但潘母說，過去經常相信政府，卻無實質進展，才迫不得已站出來受訪。她稱，傳媒沒有影響她的情緒，最重要是林鄭月娥可多出一分力。

潘母說，希望林鄭月娥不要說「沒事可做到」，盼其為她的女兒討回公道，協助女兒的案件盡快結案，不希望事件又回到一年前的膠着狀態。

對於香港保安局長李家超之前接受《信報》訪問時稱，陳到台投案的主導權在台方，潘母對此表示，無奈又難過，「我現在才知道我是一個『波』來的，我一直也不知道」，她還一度落淚促請李家超別再將事件當作是「波」，而是當成一件真真正正的案件，為其女兒討回公道、彰顯公義、與台灣協調、落實解決問題。

潘母質疑，管浩鳴上周說陳是否赴台將於本周明朗化，「請問明朗在哪？我見到很灰暗」，促管安排協助陳的台灣律師向港人交代有何進度；她說，陳同佳到台灣駐港辦事處遞件申請簽證是第一步，希望陳於10月23日前上機赴台投案，否則將有一連串行動。

潘母說，自己最近心情忐忑，因為她很清楚要處理女兒的案件，需特區政府及台灣政府配合，盼兩地政府可各自踏前一步。她或會去信台方表達意願，盼台灣簡化程序，盡快接收陳同佳，也盼港府將陳當初返港時錄的口供及相關證據，轉交給台灣，因為這個事件是一宗殺人案，而疑犯和死者均是香港人，盼港府可特事特辦。

對於潘曉穎被殺案引發去年反修例運動，不少網民指摘事件連累眾多青年被捕「陪葬」，潘母自言是升斗市民、小女人，屬受害者家屬，女兒被殺害不幸成為一連串事件起點，她很傷心，事態發展出乎她意料，亦非她所願。在反修例運動中不少青年被捕，她非常難過和傷心，重申一連串風波皆由陳同佳而起，陳應承擔錯誤。

潘太不諱言，幻想過最差情况就是陳同佳這個台灣通緝犯、殺人疑犯可在港自由走動，但她作為一個母親，心愛的女兒被殺害，定不會放棄，將不惜一切為女兒討回公道。

她並對陳同佳喊話：「如果你有良知，加上你已20歲（現為21歲），已是個成年人，應赴台灣投案，別再一拖再拖，你為何要殺了一個無機心的少女？你良心過意得去嗎？你令一個家庭破碎了，你每天能夠睡覺嗎？為何你要在安全屋，而不趕快投案呢？」

被問及陳同佳律師團隊商討進度、陳是否已計劃赴台出發行程，管浩鳴回應稱，昨日是台灣假期，要下周才會有消息。