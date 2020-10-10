港府官員稱公務員違反誓言很嚴重 或有推翻政府意圖

港府公務員事務局局長聶德權今（10）日在電台節目上表示，港府將於下周一向各部門發通告，要求今年7月1日起新入職的公務員簽署聲明，確認擁護《基本法》和效忠特區。

綜合港媒報導，他稱，下一步會要求試用期當中的公務員簽署，而其他公務員，當局在諮詢公務員團體後，會考慮不分職級一併處理，稍後會敲定有關安排。

聶德權表示，措施可令公務員更有自覺要效忠特區的意識，是一種承諾及彰顯承擔。他強調，公務員同樣是一個市民，對政策有不同意見可以有管道表達，但也要尊重現行制度，不能因政治信念和個人想法，公開地持相反意見，影響公務員身分要求的工作，否則會令人有潛在或觀感上的衝突，公務員須兼顧好兩個身分，某程度是兩者不能共存。

聶德權還稱，公務員違反誓言是很嚴重的事，象徵有關人士可能有不支持「一國兩制」和推翻現屆政府的意圖。假如言行違反公務員守則，須按紀律懲處機制處理，最嚴重可被革職。

聶德權建議，絕大部分公務員透過簽署聲明方式，確認擁護《基本法》和效忠香港特區；至於高級公務員，例如常務秘書長及部門首長等，則透過宣誓方式確認會較合適。

他認為，基本法保障每個人的言論自由，但公務員身分會帶來一種責任，可能對他們的言行有若干程度的限制。他說，擁護《基本法》和效忠特區，對一個公職人員而言是天經地義的事，難以想像有機構可以接受雇員公開與上司對著幹。